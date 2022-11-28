Чавушоглу аннонсировал встречу с коллегами из Финляндии и Швеции

Министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции 29 ноября проведут в Бухаресте трехстороннюю встречу по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу сообщил канал NTV.

«Мы также встретимся в Бухаресте с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии в трехстороннем формате», — заявил глава турецкого МИД.

Переговоры пройдут в столице Румынии в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО. Финляндия и Швеция впервые примут участие в этом формате в качестве стран-наблюдателей.

Швеция и Финляндия подали заявку о вступлении в НАТО в мае, связав свое решение с началом военных действий России на Украине. Турция выступила против членства обеих стран, обвинив их в пособничестве терроризму. Причиной стало то, что в обеих странах находили убежище представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Турция считает террористической. Хельсинки и Стокгольму пришлось заключить с Анкарой соглашение, в соответствии с которым они должны выдать Турции членов РПК и закрыть все организации на своих территориях, связанные с ее структурами.

Ранее министр иностранных дел Турции заявил, что и Швеции, и Финляндии еще нужно предпринять серию мер для выполнения этого соглашения, чтобы вступить в НАТО. «Они не оправдали конкретных ожиданий по вопросам экстрадиций и правовых норм. Наш президент также передал эти вопросы премьер-министру Швеции», — уточнил Чавушоглу.

Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом, писал, что Турция вряд ли ратифицирует заявки Швеции и Финляндии до конца года, а возможно, и до президентских выборов, которые пройдут в следующем году. Турецкий президент заявлял, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от предпринимаемых ими шагов по выполнению условий, выдвинутых Анкарой.