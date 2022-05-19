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Россия запустила ракету «Союз-2.1а» с военным спутником

Ракета-носитель &laquo;Союз-2.1а&raquo;
Ракета-носитель «Союз-2.1а» (Фото: Роскосмос)

Космические войска Воздушно-космических сил России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим аппаратом. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны, передает ТАСС.

Запуск прошел в 11:03 мск, предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме, отметили в ведомстве.

«Ракета космического назначения «Союз-2.1а» в 11:06 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — добавили в Минобороны.

Минобороны отчиталось об испытаниях с уничтожением спутника на орбите
Политика
Фото:NASA / Reuters

29 апреля с космодрома Плесецка была запущена еще одна ракета в интересах российского Минобороны — «Ангара-1.2», которую запустили с космическим военным аппаратом. В ночь на 30 апреля в военном ведомстве сообщили, что спутник выведен на целевую орбиту. «Изящная, легкая «Ангара» нас не подвела и успешно прошла испытание. Поздравляю всех причастных к успешному пуску!» — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Это был второй пуск «Ангары», первый старт состоялся 9 июля 2014 года. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до 3 т полезного груза.

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Теги
Минобороны военный спутник Ракета «Союз»
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