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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Главы МИД семи стран приехали в Киев обсуждать поставки оружия и санкции

Главы МИД семи стран, включая государства Балтии и Скандинавии, прибыли на Украину
Фото: Denys_Smyhal / Telegram
Фото: Denys_Smyhal / Telegram

Главы министерств иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии прибыли на Украину. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«В Украину прибыли сегодня министры иностранных дел семи стран: Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции. Основными темами нашей встречи были оружие, финансы и санкции против агрессора», — написал Шмыгаль.

Он отметил, что обсуждал с главами МИД отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд россиян в страны ЕС.

Шмыгаль также поблагодарил министров за помощь с поставкой Украине энергетического оборудования.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто выложил в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) фотографию на фоне поврежденного в боевых действиях танка, на котором написано «За Украину». «Можно только восхищаться мужеством и решимостью украинцев, когда страна отстаивает свою независимость. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — добавил Хаависто.

27 ноября Литва направила Украине 114 трансформаторов для помощи в энергетическом секторе.

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Проблемы с энергоснабжением на Украине начались после ударов российских сил по инфраструктуре, начавшихся в октябре. В Кремле подчеркивали, что целями российских ракет становятся объекты, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинскому режиму».

Самыми масштабными стали отключения после ракетных ударов, которые были нанесены 23 ноября. Работа энергосистемы Украины не восстановлена до сих пор, аварийные отключения продолжаются в разных регионах страны.

Теги
Украина Денис Шмыгаль
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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