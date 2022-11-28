Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми на улице Свободы женщина была под наркотиками

Сбившая мать с двумя детьми в Москве женщина была под наркотиками

Фото: moscowproc / Telegram

Женщина, устроившая ДТП на северо-западе Москвы, находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

«По результатам медицинского освидетельствования у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического)», — говорится в сообщении.

Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на тротуаре на пешеходов — мать с двумя детьми. Женщина и ее двухлетний ребенок погибли на месте. Телеграм-канал «112» уточнял, что по приезде врачей двухлетний ребенок уже был в состоянии клинической смерти, его спасти не удалось. Десятимесячного ребенка, который находился в коляске, экстренно госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Позже СК инициировал передачу уголовного дела, возбужденного МВД, в Главное следственное управление по Москве.

Теперь, как сообщает прокуратура, действия женщины подлежат квалификации по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Это преступление относится к категории тяжких. Максимальный срок лишения свободы по этой статье — 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Ведомство подчеркивает, что в ближайшее время женщине предъявят обвинение по этой статье и будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.