На северо-западе Москвы после ДТП погибли женщина и двухлетний ребенок

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве на улице Свободы в районе дома 15/10 водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на пешеходов на тротуаре. Погибли женщина и двухлетний ребенок, сообщили в столичной прокуратуре.

«На улице Свободы 37-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске», — сказано в сообщении.

Одного из детей госпитализировали, однако он скончался от полученных травм, уточнили в ведомстве.

По данным телеграм-канала «112», десятимесячного ребенка погибшей женщины, который был в коляске, также экстренно госпитализировали. По приезде врачей двухлетний ребенок уже находился в состоянии клинической смерти, реанимировать его не удалось, уточняет «112».

22 октября на улице Богданова 37-летний мужчина за рулем Audi A6 сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Женщина 1980 года и ее сын 2017 года рождения скончались на месте. Мужчина тогда отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Уголовное дело возбудили по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения (отказавшимся от похождения медицинского освидетельствования), повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.