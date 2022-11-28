СК заберет у МВД дело о гибели в ДТП женщины и ребенка на север-западе Москвы

СК заберет у МВД дело о гибели в ДТП женщины и ребенка в Москве

Столичное управление Следственного комитета инициирует передачу уголовного дела, которое МВД возбудило по факту ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого погибла женщина и ее двухлетний ребенок.

«Следствие обратилось в надзорный орган с инициативой о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России по городу Москве указанного уголовного дела. При получении которого, следователи приступят к проведению следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», — сообщает СК в своем телеграм-канале.

Авария произошла в районе дома 15/10 по улице Свободы. По предварительным данным, 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми.

Женщина скончалась на месте, ее двухлетний ребенок на момент приезда врачей находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось. Десятимесячный ребенок, находившийся в коляске, был госпитализирован.

В отношении управлявшей машиной женщины полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ей может грозить до семи лет лишения свободы. Дело находится на контроле прокуратуры. Ведомство сообщило, что водителя задержали.