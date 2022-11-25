Машина сбила человека на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы

Машина сбила человека на пешеходном переходе в Москве

В московском районе Гольяново автомобиль сбил человека на пешеходном переходе.Об этом сообщил в телеграм-канале столичный департамент транспорта.

Авария произошла около дома № 9 на Красноярской улице. На записи с камер видеонаблюдения, которую опубликовал департамент, видно, как человек переходит дорогу по пешеходному переходу. Когда пешеход достигает центра дороги, его сбивает движущийся с большой скоростью автомобиль.

Депранс сообщил об аварии около 0:35 по московскому времени. Спустя 13 минут ведомство отчиталось, что проезжую часть освободили.

Ранее, 10 ноября, водитель автомобиля Pontiac сбил 13-летнего мальчика на северо-востоке Москвы. Ребенок переходил дорогу не по пешеходному переходу, отметили в Госавтоинспекции. Подросток получил сотрясение мозга и ссадину на локте, его госпитализировали.