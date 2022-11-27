Полиция возбудила дело после гибели в ДТП женщины и ребенка в Москве

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП на улице Свободы в Москве, где автомобиль наехал на женщину с двумя детьми. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

«В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)» — говорится в сообщении.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела.

ДТП произошло ранее 27 ноября на улице Свободы в районе дома 15/10. По предварительным данным, 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми.

В результате женщина и один из детей скончались, сообщили в ведомстве.

Телеграм-канал «112» уточнил, что по приезде врачей двухлетний ребенок уже находился в состоянии клинической смерти, реанимировать его не удалось. Десятимесячного ребенка, который был в коляске, экстренно госпитализировали.