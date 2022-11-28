Рогов заявил о 700 спецназовцах ВСУ на подконтрольной Киеву территории
Более 700 украинских спецназовцев, обученных форсировать Днепр, находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».
«Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», — заявил Рогов (цитата по ТАСС).
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