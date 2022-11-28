ВКС России уничтожили 8 бронемашин в Днепропетровской области

Минобороны: ВКС уничтожили восемь бронемашин при погрузке в Днепропетровской области

Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Авиация России в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более сотни украинских военнослужащих и восемь бронемашин, заявили в Минобороны России.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей», — говорится в сообщении ведомства. По данным Минобороны, уничтожено более 100 украинских военнослужащих.

27 ноября в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, была приостановлена работа железной дороги из-за ракетного удара по инфраструктуре. Днем ранее в областном центре сообщили о «прилете» ракет, из-за чего произошло автоматическое отключение нескольких подстанций и начался пожар.

24 ноября Кремль сообщил, что удары наносятся по объектам, которые «прямо или косвенно» имеют отношение к военному потенциалу, уточнив, что они подлежат уничтожению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил Киеву «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», чтобы вывести Украину «в нормальное русло».