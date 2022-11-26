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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Днепра сообщил о взрыве в городе

После «прилета» в Днепре произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций, сообщил мэр города. «Страна.ua» сообщила, что после взрыва в Днепре начался пожар
Фото: Rainer F. Steussloff / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Rainer F. Steussloff / imagebroker.com / Global Look Press

На Украине в городе Днепре после «прилета» произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в телеграм-канале.

«По предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций», — написал он.

На место происшествия выехали аварийные службы. Информация о пострадавших уточняется.

«Страна.ua» сообщила, что после взрыва в Днепре начался пожар.

По данным официального украинского ресурса для оповещения граждан, в восточных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучат в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

С начала октября Россия неоднократно наносила ракетные удары на территории Украины. Это произошло после взрыва на Крымском мосту, в котором Москва обвинила Киев. Кремль указывал, что цели — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинскому режиму».

В ноябре власти Украины сообщали, что после ударов в стране не осталось неповрежденных электростанций.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 ноября заявил, что российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по украинским объектам, задействованным в системе управления войсками.

За день до этого власти нескольких украинских регионов, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, сообщили об ударах, взрывах и работе систем ПВО. Кличко также заявил о попадании в объект инфраструктуры в Киеве, позже он говорил о нескольких взрывах в разных районах города.

Мэр Киева назвал предстоящую зиму «худшей со времен Второй мировой войны» и призвал западные страны усилить помощь в адрес украинских городов с поставками генераторов и теплых вещей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что у Украины есть все возможности «вывести ситуацию в нормальное русло»: она может «выполнить требования российской стороны и прекратить страдания населения».

Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры стран Европы, США и других западных государств.

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Днепр Украина взрыв
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