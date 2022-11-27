Политика ,
0
В Кривом Роге сообщили о «серьезном разрушении» транспортного объекта
Глава ОВА Кривого Рога Резниченко: объект транспортной инфраструктуры получил повреждения
По объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге был нанесен удар, это вызвало «серьезные разрушения», детали произошедшего выясняются. Об этом написал в телеграм-канале глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
Кривой Рог расположен в западной части Днепропетровской области Украины.
Материал дополняется.