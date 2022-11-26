Памятник Екатерине II в Одессе предложили хранить на складе

Власти Одессы предложили после демонтажа отправить памятник Екатерине II на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами. Копию проекта такого решения, которое внес исполнительный комитет, опубликовало издание «Страна» в своем телеграм-канале.

Согласно документу, монумент перенесут на склад организации «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания», которое предоставляет ритуальные услуги.

Впоследствии памятник установят в тематической зоне, которую хотят обустроить в парке Савицкого, находящегося неподалеку от центра города.

Памятник Екатерине II официально называется памятником основателям Одессы, поскольку помимо скульптуры положившей начало строительству города императрицы в композицию входят памятники ее сподвижникам — основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также Григорию Потемкину. Монумент был установлен в 1900 году. В 1920-х большевики снесли скульптуру, она хранилась в музее, и лишь в 2007 году памятник решили вернуть на Екатерининскую площадь.

Вопрос о демонтаже памятника был вновь поднят на Украине этим летом на фоне российской военной операции. Было создано несколько электронных петиций, в том числе об установлении на месте монумента памятника американскому порноактеру Билли Херрингтону — она набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения президентом. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к местной администрации с просьбой изучить этот призыв граждан.

В сентябре власти Одессы открыли электронное голосование по вопросу о будущем памятника, в котором приняли участие 7796 человек. Большинство проголосовавших поддержали демонтаж, аналогичное мнение выразили в исполкоме 24 ноября. Также там поддержали демонтаж памятника полководцу Александру Суворову. Теперь решение должен принять горсовет.