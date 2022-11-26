Мурашко заявил о необходимости увеличить число медиков в новых регионах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Минобороны обвинило США в создании коронавируса с летальностью в 80% Политика, 15:56
Первый с 2010 года успех Австралии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 15:52
Федун рассказал о трогательном прощальном ужине с игроками «Спартака» Спорт, 15:42
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:37
Минобороны сообщило о возвращении девяти военных в ходе обмена Политика, 15:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:33
Мурашко заявил о необходимости увеличить число медиков в новых регионах Общество, 15:13
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Крупный пожар вспыхнул рядом с фан-зоной ЧМ в Катаре. Видео Общество, 15:07
«Мы хотим пива»: скандалы на ЧМ-22 в Катаре. Видео Спорт, 15:00
Сборная Австралии одержала первую за 12 лет победу на чемпионате мира Спорт, 14:58
Фонд Сороса уйдет из Таджикистана после 25 лет работы в стране Политика, 14:54
В Херсоне восстановили подачу электроэнергии Политика, 14:52
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 14:49
Минобороны сообщило об уничтожении склада снарядов для HIMARS в Запорожье Политика, 14:32
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Мурашко заявил о необходимости увеличить число медиков в новых регионах

Глава Минздрава Мурашко заявил о необходимости увеличить число медиков в новых регионах
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В четырех новых регионах России необходимо увеличить численность медиков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками, там два вуза на сегодняшний день функционируют — Донецкий и Луганский медицинские университеты, они вольются в систему высшего российского медицинского образования», — сказал министр.

До 1 декабря в правительство внесут законопроект об интеграции систем здравоохранения этих регионов с российской, добавил он. Документ, по словам Мурашко, будет затрагивать кадровые вопросы, медицинское образование, особенности оказания помощи, обязательное медицинское страхование и регулирование оборота медицинской продукции.

В состав России по итогам сентябрьских референдумов вошли четыре новых региона. Это Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая народные республики. Президент страны Владимир Путин 5 октября подписал законы о ратификации договоров о присоединении новых территорий и внес соответствующие поправки в Конституцию.

В конце 2018 года Росстат впервые опубликовал статистику о дефиците медицинского персонала в российских регионах. Исследование показало, что к октябрю этого года в России оставались незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала.

С самым серьезным дефицитом медиков столкнулся Камчатский край: там не было закрыто около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров. Второе и третье места по этому показателю занимали Смоленская и Псковская области — там не хватало 18 и 16% необходимого числа медиков. Спустя год власти этих регионов сообщили РБК, что дефицит кадров в сфере здравоохранения сохраняется.

Президент России Владимир Путин в январе 2020 года назвал вопрос привлечения кадров ключевым для российской медицины. Спустя почти три года, в ноябре 2022 года, председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников оценил нехватку кадров в российской медицине в 30%.

Читайте на РБК Pro
Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist Грядет передел мирового авторынка. Кто сойдет с дистанции — The Economist Боб Айгер снова стал CEO Disney. Спасет ли это компанию — The Economist Иллюзия тревоги: как ум заставляет человека беспокоиться без причины
Теги
Михаил Мурашко Минздрав дефицит врачей медики
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минздрав заявил о росте числа бюджетных мест в медвузах на 20%
Общество
Ракова сообщила о 3 тыс. прошедших повышение квалификации врачей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter