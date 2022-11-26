Мурашко заявил о необходимости увеличить число медиков в новых регионах

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В четырех новых регионах России необходимо увеличить численность медиков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками, там два вуза на сегодняшний день функционируют — Донецкий и Луганский медицинские университеты, они вольются в систему высшего российского медицинского образования», — сказал министр.

До 1 декабря в правительство внесут законопроект об интеграции систем здравоохранения этих регионов с российской, добавил он. Документ, по словам Мурашко, будет затрагивать кадровые вопросы, медицинское образование, особенности оказания помощи, обязательное медицинское страхование и регулирование оборота медицинской продукции.

В состав России по итогам сентябрьских референдумов вошли четыре новых региона. Это Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая народные республики. Президент страны Владимир Путин 5 октября подписал законы о ратификации договоров о присоединении новых территорий и внес соответствующие поправки в Конституцию.

В конце 2018 года Росстат впервые опубликовал статистику о дефиците медицинского персонала в российских регионах. Исследование показало, что к октябрю этого года в России оставались незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала.

С самым серьезным дефицитом медиков столкнулся Камчатский край: там не было закрыто около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров. Второе и третье места по этому показателю занимали Смоленская и Псковская области — там не хватало 18 и 16% необходимого числа медиков. Спустя год власти этих регионов сообщили РБК, что дефицит кадров в сфере здравоохранения сохраняется.

Президент России Владимир Путин в январе 2020 года назвал вопрос привлечения кадров ключевым для российской медицины. Спустя почти три года, в ноябре 2022 года, председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников оценил нехватку кадров в российской медицине в 30%.