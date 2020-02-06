Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

Самая значительная нехватка врачей была зафиксирована в 2018 году в Камчатском крае — там не было закрыто около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров (высшего и среднего медперсонала, соответственно). Министр здравоохранения региона Елена Сорокина признала, что в регионе есть проблема нехватки врачей. Она отметила, что региональное министерство оказывает меры социальной поддержки врачам, готовым работать на Камчатке, а также студентам и ординаторам, заключившим договоры на целевое обучение. Врачей в села и небольшие города привлекают по программе «Земский доктор».

На втором месте по дефициту в 2018 году была Смоленская область, где вакантными оставались 2,7 тыс. ставок врачей, фельдшеров и медсестер, или почти 18%. Как сообщила РБК и.о. начальника департамента Смоленской области по здравоохранению Кристина Рябкова, дефицит врачей в области в 2019 году составил 537 человек (12,8%), среднего медицинского персонала — 805 человек (10,2%).

«Дефицит медицинских кадров является одной из основных проблем не только региона, но также типичной проблемой соседних регионов ЦФО. В данной ситуации большую роль играет отток специалистов на территорию соседней Московской области и в столичный регион», — отметила Рябкова.

В Псковской области, которая заняла в 2018 году третье место по недостатку врачей, число вакантных позиций за год сократилось примерно в два раза. Если в 2018 году Росстат насчитал 2,3 тыс. вакантных ставок врачей и среднего медперсонала, то на 1 декабря 2019-го вакантными оставались около тысячи мест. Сократил ли регион при этом число ставок — в комитете по здравоохранению Псковской области не уточнили.

Всего в России на момент анализа Росстата были не заполнены около 10% ставок врачей и 4% ставок среднего медперсонала. Больше всего незакрытых позиций было в службе скорой помощи — пустовала каждая четвертая вакансия.

Медики не хотят идти работать в скорую помощь из-за «бешеных нагрузок» и низких зарплат, объясняет председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков. В частности, столичные бригады скорой помощи «уже на 90% состоят из иногородних врачей, которые едут в столицу в поисках большей зарплаты», утверждает он.

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров отмечает, что на одну вакансию врача в России приходится 1,6 резюме, на одну вакансию среднего и младшего медперсонала — три резюме. Число вакансий для медицинского персонала превышает число резюме в Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, там конкурс на одно место составляет 0,6–0,8 резюме. За последние три года зарплатные предложения для медработников растут в среднем на 11–20% в год, говорит он.

РБК направил запрос в Минздрав.

С чем связана нехватка врачей

В регионах действительно не хватает врачей — на участках дефицит составляет 37 тыс. человек, рассказала РБК ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. «Среднего медицинского медперсонала не хватает 66 тыс. человек, всего необходимо 149 тыс., — сказала она. — Дефицит фельдшеров составляет как минимум 20 тыс. человек, кроме того, не хватает порядка 30 тыс. врачей-специалистов».

«У нас по нормативу на участкового терапевта приходится 1,7 тыс. граждан, а врачи вынуждены обслуживать участок в 3 тыс. человек, — добавила она. — Страдают и доступность, и качество медицинской помощи». Улумбекова считает это «проблемой номер один» в российской медицине.

Одна из причин такого положения — низкие зарплаты, считает эксперт. Сейчас работа врачей первичного звена оплачивается ниже, чем в среднем по отрасли. «Специалисты, работая на полторы или две ставки, получают не более 30–35 тыс. руб. — это зависит от региона», — пояснила Улумбекова. Еще одна причина в избытке форм отчетности — очень много времени уходит на оформление документов, часть отчетов дублируют друг друга, считает эксперт.

«Это можно решить лишь одним способом — увеличить оплату труда медицинских работников как минимум в 1,5 раза», — убеждена Улумбекова.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала РБК, что в регионе отдельным категориям врачей доплачивают по 10 тыс. руб., средним медицинским работникам — по 5 тыс. руб. В департаменте Смоленской области по здравоохранению отметили, что указом губернатора предусмотрена ежемесячная денежная выплата всем студентам, интернам, ординаторам, обучающимся по целевому обучению, в размере 500 руб. ежемесячно. В других регионах со значительной нехваткой медицинских кадров не упоминали о дополнительных выплатах врачам.

Как власти решают проблему

В президентском послании Федеральному собранию поставлена задача обеспечить все уровни системы здравоохранения кадрами к 2024 году. «70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело», 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. При этом должны быть гарантии трудоустройства будущим выпускникам. Целевое обучение нужно предусмотреть и для федеральных центров», — говорил Владимир Путин.

Для решения проблемы обеспечения регионов России кадрами президент предложил изменить порядок приема в медицинские вузы: в новом учебном году 70% бюджетных мест по специальности «лечебное дело» и 75% мест по направлению «педиатрия» станут целевыми. Квоты на целевой прием должны сформировать регионы, одновременно они должны предоставить гарантии трудоустройства выпускников.

По мнению члена президиума ученого совета Сеченовского университета и главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье, увеличение квоты на целевые места повлечет за собой и рост конкурса на поступающих не по целевому приему. Как сообщила РБК ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун, решение поставленной задачи «вполне реально». «У нас свыше 80% контрольных цифр приема ориентированы на целевое обучение», — сказала Ковтун.

Из пяти регионов, в которых, согласно исследованию Росстата, в 2018 году наблюдался самый большой дефицит кадров, только в Смоленской области в ответе на вопрос о принимаемых мерах упомянули работу со студентами. «В период с 2012 по 2019 год закончил обучение в целевой интернатуре и целевой ординатуре 451 человек. В 2019 году после окончания специалитета и ординатуры всего трудоустроено 97 молодых врачей (в том числе 44 обучавшихся по договору о целевом обучении), в том числе в первичное звено — 59 врачей», — рассказала и.о. начальника департамента по здравоохранению.