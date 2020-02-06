Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 05 фев, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 05 фев, 12:47
Лавров прибыл на Кубу Политика, 07:01 Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей Общество, 07:00 Сборная России стартует на Шведских хоккейных играх. Что важно знать Спорт, 07:00 В Иерусалиме пострадали 14 человек при наезде автомобиля Общество, 06:55 Безос продал акции Amazon на $1,74 млрд Бизнес, 06:38 Депутат «Слуги народа» объяснила отказ платить пенсии жителям Донбасса Политика, 06:29 Израильские военные нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа Политика, 06:21 Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса Общество, 06:11 Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Общество, 05:46 Пелоси назвала Трампа угрозой для американской демократии Политика, 05:38 Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете Финансы, 05:00 Число зараженных коронавирусом на судне в Японии увеличилось до 20 Общество, 04:46 СМИ назвали лидирующие по потреблению водки российские регионы Общество, 04:37 Американский вице-адмирал увидел российскую угрозу для побережья США Политика, 04:28
Общество ,  
0 

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

Росстат впервые раскрыл данные о регионах, где в 2018 году было больше всего незакрытых вакансий врачей. Бороться с нехваткой медиков власти обещают с помощью целевого набора в вузы и программ привлечения специалистов в регионы
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Где не хватает врачей

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года). Это первый случай, когда ведомство раскрыло данные о недостатке врачей в государственном и частном секторах в отдельных регионах. Как пояснили РБК в Росстате, на конец 2018 года в половине регионов России была не закрыта каждая двадцатая вакансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах не закрыта каждая десятая вакансия.

В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал вопрос привлечения кадров ключевым для российской медицины.

Власти регионов — лидеров по дефициту врачей на конец 2018-го сообщили РБК, что на конец 2019 года эта проблема по-прежнему актуальна.

Самая значительная нехватка врачей была зафиксирована в 2018 году в Камчатском крае — там не было закрыто около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров (высшего и среднего медперсонала, соответственно). Министр здравоохранения региона Елена Сорокина признала, что в регионе есть проблема нехватки врачей. Она отметила, что региональное министерство оказывает меры социальной поддержки врачам, готовым работать на Камчатке, а также студентам и ординаторам, заключившим договоры на целевое обучение. Врачей в села и небольшие города привлекают по программе «Земский доктор».

На втором месте по дефициту в 2018 году была Смоленская область, где вакантными оставались 2,7 тыс. ставок врачей, фельдшеров и медсестер, или почти 18%. Как сообщила РБК и.о. начальника департамента Смоленской области по здравоохранению Кристина Рябкова, дефицит врачей в области в 2019 году составил 537 человек (12,8%), среднего медицинского персонала — 805 человек (10,2%).

«Дефицит медицинских кадров является одной из основных проблем не только региона, но также типичной проблемой соседних регионов ЦФО. В данной ситуации большую роль играет отток специалистов на территорию соседней Московской области и в столичный регион», — отметила Рябкова.

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 55 регионах
Общество

В Псковской области, которая заняла в 2018 году третье место по недостатку врачей, число вакантных позиций за год сократилось примерно в два раза. Если в 2018 году Росстат насчитал 2,3 тыс. вакантных ставок врачей и среднего медперсонала, то на 1 декабря 2019-го вакантными оставались около тысячи мест. Сократил ли регион при этом число ставок — в комитете по здравоохранению Псковской области не уточнили.

Всего в России на момент анализа Росстата были не заполнены около 10% ставок врачей и 4% ставок среднего медперсонала. Больше всего незакрытых позиций было в службе скорой помощи — пустовала каждая четвертая вакансия.

Медики не хотят идти работать в скорую помощь из-за «бешеных нагрузок» и низких зарплат, объясняет председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков. В частности, столичные бригады скорой помощи «уже на 90% состоят из иногородних врачей, которые едут в столицу в поисках большей зарплаты», утверждает он.

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров отмечает, что на одну вакансию врача в России приходится 1,6 резюме, на одну вакансию среднего и младшего медперсонала — три резюме. Число вакансий для медицинского персонала превышает число резюме в Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, там конкурс на одно место составляет 0,6–0,8 резюме. За последние три года зарплатные предложения для медработников растут в среднем на 11–20% в год, говорит он.

РБК направил запрос в Минздрав.

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Общество

С чем связана нехватка врачей

В регионах действительно не хватает врачей — на участках дефицит составляет 37 тыс. человек, рассказала РБК ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. «Среднего медицинского медперсонала не хватает 66 тыс. человек, всего необходимо 149 тыс., — сказала она. — Дефицит фельдшеров составляет как минимум 20 тыс. человек, кроме того, не хватает порядка 30 тыс. врачей-специалистов».

«У нас по нормативу на участкового терапевта приходится 1,7 тыс. граждан, а врачи вынуждены обслуживать участок в 3 тыс. человек, — добавила она. — Страдают и доступность, и качество медицинской помощи». Улумбекова считает это «проблемой номер один» в российской медицине.

Одна из причин такого положения — низкие зарплаты, считает эксперт. Сейчас работа врачей первичного звена оплачивается ниже, чем в среднем по отрасли. «Специалисты, работая на полторы или две ставки, получают не более 30–35 тыс. руб. — это зависит от региона», — пояснила Улумбекова. Еще одна причина в избытке форм отчетности — очень много времени уходит на оформление документов, часть отчетов дублируют друг друга, считает эксперт.

«Это можно решить лишь одним способом — увеличить оплату труда медицинских работников как минимум в 1,5 раза», — убеждена Улумбекова.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала РБК, что в регионе отдельным категориям врачей доплачивают по 10 тыс. руб., средним медицинским работникам — по 5 тыс. руб. В департаменте Смоленской области по здравоохранению отметили, что указом губернатора предусмотрена ежемесячная денежная выплата всем студентам, интернам, ординаторам, обучающимся по целевому обучению, в размере 500 руб. ежемесячно. В других регионах со значительной нехваткой медицинских кадров не упоминали о дополнительных выплатах врачам.

Как власти решают проблему

В президентском послании Федеральному собранию поставлена задача обеспечить все уровни системы здравоохранения кадрами к 2024 году. «70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело», 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. При этом должны быть гарантии трудоустройства будущим выпускникам. Целевое обучение нужно предусмотреть и для федеральных центров», — говорил Владимир Путин.

Для решения проблемы обеспечения регионов России кадрами президент предложил изменить порядок приема в медицинские вузы: в новом учебном году 70% бюджетных мест по специальности «лечебное дело» и 75% мест по направлению «педиатрия» станут целевыми. Квоты на целевой прием должны сформировать регионы, одновременно они должны предоставить гарантии трудоустройства выпускников.

По мнению члена президиума ученого совета Сеченовского университета и главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье, увеличение квоты на целевые места повлечет за собой и рост конкурса на поступающих не по целевому приему. Как сообщила РБК ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун, решение поставленной задачи «вполне реально». «У нас свыше 80% контрольных цифр приема ориентированы на целевое обучение», — сказала Ковтун.

Из пяти регионов, в которых, согласно исследованию Росстата, в 2018 году наблюдался самый большой дефицит кадров, только в Смоленской области в ответе на вопрос о принимаемых мерах упомянули работу со студентами. «В период с 2012 по 2019 год закончил обучение в целевой интернатуре и целевой ординатуре 451 человек. В 2019 году после окончания специалитета и ординатуры всего трудоустроено 97 молодых врачей (в том числе 44 обучавшихся по договору о целевом обучении), в том числе в первичное звено — 59 врачей», — рассказала и.о. начальника департамента по здравоохранению.

Авторы: Дада Линделл, Евгения Кузнецова
При участии: Егор Губернаторов, Иван Кравчук
Теги: медицина, врачи, Росстат
Материалы по теме
Путин назвал несправедливой разницу в зарплатах врачей и их руководства
Общество
Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
Общество
В Минздраве оценили дефицит онкологов в российских поликлиниках
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter