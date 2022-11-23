Минздрав заявил о росте числа бюджетных мест в медвузах на 20%

Минздрав: количество бюджетных мест на медицинских направлениях за три года выросло на 20%

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Количество бюджетных мест в медицинских университетах России по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры увеличилось на 20% в период с 2019 по 2022 год, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В следующем, 2023/2024 учебном году количество бюджетных мест по специальности «лечебное дело» вырастет на 3,2%, а по специальности «педиатрия» — на 4,9%, отметили в ведомстве. Кроме того, на 7,4% увеличат число таких мест для поступающих на направление «медико-профилактическое дело».

Исследование НИУ ВШЭ о качестве приема в российские вузы за 2021 год, опубликованное в феврале, показало, что специальности сферы здравоохранения вошли в тройку наиболее популярных у российских абитуриентов. В 2021 году на них поступило более 39 тыс. человек (бюджет и платное отделение). На бюджетное и платное отделения поступили в общей сложности 52,5 тыс. человек. Поступающие на связанные со здравоохранением направления набрали в среднем 70 баллов ЕГЭ по каждому из предметов.

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, следовало из данных Росстата Тогда ведомство впервые раскрыло эту статистику. С самым серьезным дефицитом врачей столкнулся Камчатский край — там было не закрыто около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров. В середине ноября председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников оценил нехватку кадров в российской медицине в 30%.

Президент России Владимир Путин в 2020 году в январском послании Федеральному собранию называл вопрос привлечения кадров ключевым для российской медицины.