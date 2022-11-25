Путин анонсировал встречу с Кадыровым

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом глава государства сообщил на встрече с матерями военнослужащих, которую транслировал канал «Россия 24».

«С Рамзаном Ахматовичем мы сейчас увидимся, у меня с ним рабочая встреча», — сказал Путин.

Президент пообещал, что передаст главе Чечни благодарности матери чеченских бойцов Жарадат Агуевой, которая похвалила Кадырова за заботу о регионе и участниках спецоперации, а также за вклад в спецоперацию на Украине.

Последний раз Кадыров и Путин встречались 6 августа. Они обсудили положение дел в республике и социально-экономическое развитие региона. 5 октября глава Чечни сообщил, что президент поздравил его с днем рождения и присвоил ему звание генерал-полковника. До этого Кадырова повышали в звании в апреле — тогда он получил погоны генерал-лейтенанта.

В марте Кадыров посетил Украину. За время боевых действий он не раз отчитывался об отправке чеченских бойцов в зону спецоперации.