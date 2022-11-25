Путин анонсировал встречу с Кадыровым

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 16:30
Путин ответил на просьбу облегчить систему освидетельствования раненых Политика, 21:40
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 21:32
Ничья голландцев и рекорд ван Гала. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 21:30
ЕК объявила о создании в Польше энергетического фонда для помощи Украине Политика, 21:26
Неймар пообещал снова выйти на поле в матче ЧМ-2022 Спорт, 21:25
Путин обсудил с Кадыровым работу чеченских подразделений на Украине Политика, 21:23
Минюст признал иноагентами Евгения Ройзмана, Анну Монгайт и Илью Новикова Политика, 21:17
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:10
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 21:09
Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой Политика, 21:01
Катар первым вылетел с ЧМ-2022 после ничьей Нидерландов и Эквадора Спорт, 20:56
Путин анонсировал встречу с Кадыровым Политика, 20:44
Горнолыжная Корея: длинные спуски, чимчильбан и вулканы РБК и НОТК, 20:42
Путин заявил, что Россия добьется выполнения целей военной операции Политика, 20:31
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин анонсировал встречу с Кадыровым

Путин сообщил о скорой встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом глава государства сообщил на встрече с матерями военнослужащих, которую транслировал канал «Россия 24».

«С Рамзаном Ахматовичем мы сейчас увидимся, у меня с ним рабочая встреча», — сказал Путин.

Президент пообещал, что передаст главе Чечни благодарности матери чеченских бойцов Жарадат Агуевой, которая похвалила Кадырова за заботу о регионе и участниках спецоперации, а также за вклад в спецоперацию на Украине.

Последний раз Кадыров и Путин встречались 6 августа. Они обсудили положение дел в республике и социально-экономическое развитие региона. 5 октября глава Чечни сообщил, что президент поздравил его с днем рождения и присвоил ему звание генерал-полковника. До этого Кадырова повышали в звании в апреле — тогда он получил погоны генерал-лейтенанта.

В марте Кадыров посетил Украину. За время боевых действий он не раз отчитывался об отправке чеченских бойцов в зону спецоперации.

Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Чечня Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кадыров сообщил о нападении на полицейского в Грозном во время намаза
Общество
Кадыров показал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими военными
Политика
Кадыров сообщил, что Путин наградил двух депутатов Госдумы от Чечни
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter