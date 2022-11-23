Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Устинка

Село Устинка Белгородского района попало под обстрел Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Гладков уточнил, что повреждены одно частное домовладение и линии электропередачи, поэтому Устинка, а также села Лозовое и Нечаевка остались без электричества. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. 22 ноября при обстреле г. Шебекино погибла женщина. В тот же день в селе Сароселье Краснояружского района супружеская пара подорвались на боеприпасе.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности, который неоднократно продлевался (в последний раз до 6 декабря), а с середины октября — уровень «среднего реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, военных и государственных объектов, а также временное отселение жителей в безопасные районы.