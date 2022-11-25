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В Москве у ТЦ «Елоховский пассаж» произошел пожар

В МЧС сообщили о пожаре на Бауманской улице в Москве

В Москве у ТЦ «Елоховский пассаж» произошел пожар
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В Москве по адресу ул. Бауманская, 32, спасатели проводят эвакуацию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, ул. Бауманская, 32», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 14:53. В настоящий момент проводится эвакуация. В 15:15 МЧС отчиталось о ликвидации открытого горения, в 15:18 пожар был локализован.

«В 15.30 объявлена ликвидация горения. Предварительно, информации о пострадавших не поступало», — сообщили в экстренных службах.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находится торговый центр «Елоховский пассаж».

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20 ноября пожар случился на цветочном складе на Комсомольской площади. Погибли семь человек. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Открытое горение ликвидировали спустя несколько часов.

СК назвал возможной причиной пожара неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами. Возбуждено два дела по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Позже СК объединил дела в одно производство.

Теги
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