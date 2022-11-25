В Москве у ТЦ «Елоховский пассаж» произошел пожар

В МЧС сообщили о пожаре на Бауманской улице в Москве

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В Москве по адресу ул. Бауманская, 32, спасатели проводят эвакуацию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, ул. Бауманская, 32», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 14:53. В настоящий момент проводится эвакуация. В 15:15 МЧС отчиталось о ликвидации открытого горения, в 15:18 пожар был локализован.

«В 15.30 объявлена ликвидация горения. Предварительно, информации о пострадавших не поступало», — сообщили в экстренных службах.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находится торговый центр «Елоховский пассаж».

20 ноября пожар случился на цветочном складе на Комсомольской площади. Погибли семь человек. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Открытое горение ликвидировали спустя несколько часов.

СК назвал возможной причиной пожара неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами. Возбуждено два дела по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Позже СК объединил дела в одно производство.