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Десять человек погибли и девять пострадали при пожаре в многоэтажке в КНР

Десять человек погибли и девять пострадали при пожаре в многоэтажке на северо-западе Китая

В городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате погибли десять человек и еще девять пострадали. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на отдел пропаганды регионального партийного комитета.

Пожар, по данным властей, начался около 19:49 по местному времени 24 ноября (14:49 мск). Очаг находился на 15-м этаже многоэтажки, однако огонь распространился на верхние этажи. Задымление, по данным агентства, достигло 21-го этажа здания.

Около 22:35 (17:35 мск) огонь потушили. Всех пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом. У них диагностировали повреждение легких средней степени тяжести.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание электрощита в спальне в одной из квартир.

Ранее, 22 ноября, пожар произошел на заводе Kaixinda Trading Co Ltd. в городе Аньян в китайской провинции Хэнань. В результате, согласно последним данным, погибли 38 человек, передает Reuters. Причиной пожара, по данным агентства, стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

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Китай Пожар
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