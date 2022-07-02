СБУ задержала директора школы по подозрению в работе на разведку России

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Лукашенко рассказал о попытке удара с территории Украины по Белоруссии Политика, 19:41
Nordstar закрыла подразделение в Петербурге из-за «отсутствия перспектив» Бизнес, 19:33
«Матч ТВ» сообщил о госпитализации задержанного вратаря сборной России Спорт, 19:18
Лукашенко увидел «взращивание монстра» странами Западной Европы Политика, 19:17
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 19:16
Мирзиёев после протестов пообещал не вносить часть поправок в Конституцию Политика, 19:07
«Спартак» под руководством Абаскаля одержал вторую победу подряд Спорт, 18:59
В Сети появились данные клиентов сервиса по заказу билетов Туту.ру Технологии и медиа, 18:52
Качиньский пообещал «не отступать» по вопросу репараций от Германии Политика, 18:44
Боксер Тайсон Фьюри бросил вызов гиганту из сериала «Игры Престолов» Спорт, 18:39
СБУ задержала директора школы по подозрению в работе на разведку России Политика, 18:29
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 18:27
Глава Минкульта назвала картины Шварцмана национальным достоянием России Общество, 18:24
Патриарх Кирилл приехал в Калининград Общество, 18:14
Военная операция на Украине ,  
0 

СБУ задержала директора школы по подозрению в работе на разведку России

В СБУ утверждают, что женщина координировала работу агентов, которые собирали данные о позициях украинских войск и об общественно-политической обстановке. Взамен Москва якобы обещала назначить ее министром образования
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве директора одной из городских школ, подозреваемую в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным спецслужбы, женщина координировала деятельность группы агентов, которая «разведывала оборонные позиции ВСУ и теробороны, а также передавала <...> информацию об общественно-политической обстановке (в т.ч. проукраинских деятелей культуры, медиа и т.п.) в столице и области». Полученные разведданные, полагают в СБУ, группа передавала российской стороне через мессенджеры.

Директор, предположительно, сотрудничала с Москвой, так как российские власти обещали назначить ее министром образования при занятии города, добавили в СБУ.

СБУ заявила о разоблачении «агентов ФСБ» в правительстве Украины
Политика
Фото:СБУ

Женщину задержали. Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. По какой статье против нее завели уголовное дело, в ведомстве не уточнили.

Накануне СБУ заявила, что ее сотрудникам удалось раскрыть «агентурную группу», якобы связанную с Главным управлением Генерального штаба российских вооруженных сил (ГРУ). Всего СБУ задержала четверых человек, которые, по ее данным, «разведывали позиции ВСУ, геолокацию стратегических объектов, а также призвали украинцев поддерживать» российскую сторону. У задержанных нашли «пророссийскую символику, средства связи и электронные носители информации». В ведомстве уточнили, что им могут предъявить обвинение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По этой статье также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее, 21 июня, СБУ сообщила, что провела в Киеве спецоперацию и смогла задержать чиновников правительства и Торгово-промышленной палаты. Ведомство заподозрило их в сборе секретных сведений об обороноспособности страны, ее границах и силовиках для Федеральной службы безопасности России (ФСБ) за финансовое вознаграждение. Против задержанных завели уголовное дело по той же статье.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Steve Powell / Getty Images В омут с головой: почему быстрые перемены легче пережить, чем постепенные
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Iloyd Alozie / Unsplash Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Mark Lennihan / AP Дедолларизация: что будет с иностранной валютой и как ее сохранить
Статьи
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
СБУ разведка задержание
Материалы по теме
СБУ заявила о разоблачении «агентов ФСБ» в правительстве Украины
Политика
Хакеры опубликовали данные 700 «сотрудников СБУ»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter