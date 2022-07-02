СБУ задержала директора школы по подозрению в работе на разведку России

В СБУ утверждают, что женщина координировала работу агентов, которые собирали данные о позициях украинских войск и об общественно-политической обстановке. Взамен Москва якобы обещала назначить ее министром образования

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве директора одной из городских школ, подозреваемую в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным спецслужбы, женщина координировала деятельность группы агентов, которая «разведывала оборонные позиции ВСУ и теробороны, а также передавала <...> информацию об общественно-политической обстановке (в т.ч. проукраинских деятелей культуры, медиа и т.п.) в столице и области». Полученные разведданные, полагают в СБУ, группа передавала российской стороне через мессенджеры.

Директор, предположительно, сотрудничала с Москвой, так как российские власти обещали назначить ее министром образования при занятии города, добавили в СБУ.

Женщину задержали. Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. По какой статье против нее завели уголовное дело, в ведомстве не уточнили.

Накануне СБУ заявила, что ее сотрудникам удалось раскрыть «агентурную группу», якобы связанную с Главным управлением Генерального штаба российских вооруженных сил (ГРУ). Всего СБУ задержала четверых человек, которые, по ее данным, «разведывали позиции ВСУ, геолокацию стратегических объектов, а также призвали украинцев поддерживать» российскую сторону. У задержанных нашли «пророссийскую символику, средства связи и электронные носители информации». В ведомстве уточнили, что им могут предъявить обвинение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По этой статье также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее, 21 июня, СБУ сообщила, что провела в Киеве спецоперацию и смогла задержать чиновников правительства и Торгово-промышленной палаты. Ведомство заподозрило их в сборе секретных сведений об обороноспособности страны, ее границах и силовиках для Федеральной службы безопасности России (ФСБ) за финансовое вознаграждение. Против задержанных завели уголовное дело по той же статье.