СБУ обвинила ГРУ в подготовке убийства глав Минобороны и разведки Украины

В Киеве заявили, что группа злоумышленников под руководством «российских кураторов» планировала убийства министра обороны Украины Алексея Резникова и главы Главного разведывательного управления Минобороны Кирилла Буданова

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении заказных убийств представителей украинского руководства. Об этом говорится в размещенном на сайте спецслужбы сообщении.

«В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Главного управления Генштаба [Вооруженных сил] России, более известного как ГРУ. Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны [Алексея Резникова] и руководителя Главного управления разведки нашего государства [Кирилла Буданова], а также известного украинского активиста», — отмечается в сообщении.

Имя активиста не называется, однако издание «Страна.UA» со ссылкой на источники сообщает, что им является экс-военнослужащий батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) неонацист Сергей Коротких по прозвищу «Боцман». В сентябре 2021 года суд в Москве заочно арестовал Коротких, известного также как Малюта. Уроженец Белоруссии, получивший украинское гражданство, обвиняется в причастности к двойному убийству, совершенному по мотивам национальной ненависти. Как писал «Московский комсомолец», показания на Коротких незадолго до смерти дал Максим Марцинкевич (Тесак), покончивший с собой в прошлом году.

СБУ утверждает, что исполнителям убийств «российские кураторы» обещали вознаграждение в размере от $100 тыс. до $150 тыс. В Киеве заявляют, что в состав группы входил, в частности, некий житель Луганска, участвовавший в боях с украинскими вооруженными силами в Луганской народной республике.

«По заданию координатора из Москвы именно он, используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств», — отмечается в сообщении.

По данным СБУ, этот человек, который в сообщении называется «связным», связался с неким жителем Киева, после чего прибыл на подконтрольную украинским властям территорию через территорию Белоруссии на встречу.

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Оба подозреваемых были задержаны в Ковеле. В ходе обыска у «связного» выявлены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина России», — говорится в сообщении СБУ.

Имена задержанных не называются. СБУ показало видео и фото задержания, кадры оперативной съемки разговора двух мужчин, предположительно, в гостинице, а также фрагменты показаний одного из них.

Задержанные подозреваются на Украине в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в подготовке предумышленного убийства. В настоящее время решается вопрос об их заключении под стражу.

На фото также показаны предметы, предположительно, конфискованные у задержанных: устройство для зарядки мобильного телефона с проводом, зубная щетка в упаковке, нераспечатанная упаковка церковных свечей, небольшая картонная икона в пакете, две карты платежной системы «Мир» разных банков, российский паспорт и водительские права.

5 августа СБУ сообщала о задержании еще одного подозреваемого в госизмене: бывшего заместителя главы Главного управления разведки украинского Минобороны. Имя подозреваемого не приводилось, в СБУ назвали только его звание — генерал-майор. Задержанный, как считают в контрразведке, передавал российским спецслужбам секретную информацию об актуальной военно-политической ситуации на Украине, а также засекреченные данные о действиях и мерах, которые предпринимают ВСУ в ходе военного конфликта.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого еще в начале военной операции России на Украине. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить из пистолета Макарова представителей следственно-оперативной группы, прибывших для проведения процессуальных действий. Задержанный, который занимал пост замглавы военной разведки с 2008 по 2010 год, в настоящее время находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

4 августа в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что СБУ заподозрила в госизмене бывшего телеведущего Юрия Кота. По данным украинских правоохранительных органов, медийную известность Кот «использовал в своих целях для ущерба информационной безопасности Украины». В 2014 году ведущий переехал в Россию, где устроился в информагентства «Россия сегодня» и News Front.

В середине июля СБУ и Госбюро расследований задержали экс-главу управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича по подозрению в госизмене. Следствие считает, что Кулинич вместе с бывшим заместителем секретаря Владимиром Сивковичем работали на Россию по меньшей мере с июня 2019 года и создали основу для быстрой и практически «беспрепятственной оккупации» южных регионов Украины.