Кремль прокомментировал слова Токаева о многовекторной политике

Кремль, Москва (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Казахстан — важный партнер и союзник России, развитие Республики как государства отвечает интересам российских граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили оценить слова казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости проводить многовекторную внешнюю политику. «Казахстан <...> с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику привлечено более $300 млрд, что на нашем рынке работают крупные транснациональные компании, обязан проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — заявил 20 ноября Токаев.

«Казахстан — это наш важный партнер и союзник. Конечно, все происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется. Конечно, развитие Казахстана как государства, как экономики — это абсолютно в интересах как самих казахстанцев, так и в интересах россиян», — ответил Песков.

В Казахстане недавно прошли досрочные президентские выборы. После внесения изменений в Конституцию республики срок полномочий главы государства вырос с пяти до семи лет, но президенту запретили переизбираться на новый срок.

Токаев, по предварительным данным ЦИК, выиграл выборы с результатом в 81,31% голосов. Явка составила 69,44%.

Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с победой на выборах. «От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития», — сказано в телеграмме.

В предвыборной программе действующего президента говорится, что Астана продолжит внешнеполитический курс, нацеленный на защиту национальных интересов и укрепление взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами.