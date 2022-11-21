ЦИК сообщила о победе Токаева на выборах президента Казахстана
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, согласно предварительным результатам голосования, побеждает на выборах главы государства с 81,31%. Об этом сообщил глава ЦИК страны Нурлан Абдиров на брифинге.
Избиратели, по предварительным подсчетам, отдали свои голоса следующим образом:
- Касым-Жомарт Токаев — 6 456 392 голоса, или 81,31%;
- Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников» — 206 206 голосов, или 2,6%;
- Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии — 176 116 голосов, или 2,22%;
- Жигули Дайрабаев от народно-демократической патриотической партии «Ауыл» — 271 641 голос, или 3,42%;
- Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат» — 200 907 голосов, или 2,53%;
- Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол»— 168 731 голос, или 2,12%;
- против всех — 480 484 голоса, или 5,8%.
Явка на президентские выборы составила 69,44%. Всего в Казахстане правом голоса обладают почти 12 млн человек, из них на выборах проголосовали более 8,3 млн человек.
Токаев в конце сентября подписал указ о проведении досрочного голосования, сразу после принятия поправок к Конституции. Согласно новой редакции Основного закона, срок полномочий увеличен с пяти до семи лет, переизбрание запрещено.
Противостоявшие Токаеву кандидаты — малоизвестные фигуры, действующему президенту исследователи предсказывали уверенную победу при 80% голосов. Графа «против всех» появилась в бюллетене впервые с 2004 года.
Накануне экзитполы показали, что Токаев лидирует на досрочных выборах главы республики с 82,45% голосов.
Действующий президент заявил, что его президентская кампания войдет в историю Казахстана. «Уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам», — сказал Токаев.
Первым из публичных лиц, кто поздравил Токаева с победой на выборах, стал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы», — заявил он.