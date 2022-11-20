В случае победы у Токаева будет 7 лет, чтобы продолжить политические и экономические реформы

Как прошли досрочные президентские выборы в Казахстане В случае победы у Токаева будет 7 лет, чтобы продолжить политические и экономические реформы

В Казахстане завершились досрочные президентские выборы. Зачем они понадобились действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву и в какой атмосфере прошли — в материале РБК

Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Шесть кандидатов и один явный фаворит

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. Согласно новой Конституции страны, глава государства избирается на семь лет без права переизбрания на второй срок.

По данным ЦИК республики на вечер воскресенья, явка составила около 70%, предварительные результаты будут оглашены в понедельник.

За высший пост боролись шесть кандидатов. Помимо действующего президента Касыма-Жомарта Токаева это депутат маслихата (местного законодательного органа) Астаны Каракат Абден, представитель Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, выдвинутый профсоюзами экономист Мейрам Кажыкен и правозащитница Салтанат Турсынбекова.

Пятерка противостоящих главе государства кандидатов — относительно малоизвестные фигуры, поэтому исход голосования был предрешен. Соцопросы, которые проводились в стране незадолго до выборов, предсказывали уверенную победу Токаева — 80% голосов при явке более чем 70%. Ни один из его соперников не получит даже двух процентов, предсказывалось в исследовании Института демократии и Damu Research Group, которое цитируют казахстанские СМИ.

Таким образом, главная интрига этих выборов — число голосов «против всех». Эту графу ввели в бюллетень впервые с 2004 года.

Важное отличие этих выборов, несмотря на предсказуемый результат, заключается в том, что сейчас в Казахстане действительно свобода слова, ранее отмечал в разговоре с РБК эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. В первую очередь она выражается в соцсетях, а в Казахстане они имеют большое влияние. «Свобода у блогеров. И там они себе позволяют критику и Токаева в том числе. Его победа кажется очевидной, но она будет сопряжена с персональной критикой в его адрес», — говорил эксперт.

Казахстанские правозащитники сообщают, что с 11 ноября были задержаны десятки активистов. По данным правозащитницы Бакытжан Торегожиной, более 20 человек в разных городах страны получили от пяти до 18 суток по обвинению в нарушении порядка организации и проведения мирных собраний.

Главный предвыборный лозунг Касыма-Жомарта Токаева — «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого». «Идея справедливости будет лежать в основе каждого нашего решения, каждого нашего действия. Мы исходим из того, что нашим главным богатством и конкурентным преимуществом являются люди», — заявил он в конце октября, представляя свою предвыборную программу. Токаев также пообещал создать в Казахстане реальную политическую конкуренцию. Одновременно Токаев пообещал укрепить независимость судебной власти, провести «кардинальную реформу в правоохранительной сфере», повысить обороноспособность армии и создать «справедливую экономику». 16 ноября на встрече с общественностью Алма-Аты Токаев призвал избирателей прийти на избирательные участки и голосовать так, как будто они выбирают «наемного менеджера». «В моем понимании, президент — наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период. Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников», — пояснил он свою точку зрения. Более чем за 30-летнюю историю независимого Казахстана президентские выбора проходили шесть раз, пять из них — досрочно.

Президент как наемный менеджер

На встрече с избирателями Алма-Аты Токаев заявил, что не допустит повторения событий начала января 2022 года, когда по всему Казахстану начались массовые протесты, первоначально вызванные повышением цен на газ. Затем акции переросли в беспорядки, протестующие потребовали отставки правительства. Алма-Ата была фактически разграблена мародерами. В результате беспорядков и уличного противостояния погибли 230 человек, из которых 19 — военные и силовики.

Полноценного расследования того, что произошло в январе и кто в этом был виновен, публично проведено не было. Власти неоднократно намекали на причастность членов семьи Нурсултана Назарбаева к этим беспорядкам, но открыто об этом не заявляли. После подавления протестов практически все родственники экс-президента лишились занимаемых ими государственных постов. В прошлую пятницу в закрытом режиме начался суд над бывшим председателем Комитета национальной безопасности республики (КНБ) Каримом Масимовым. Он самый высокопоставленный чиновник, который проходит по делу о госизмене в связи с январскими событиями.

«К сожалению, и сейчас они (организаторы январских беспорядков. — РБК) пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в соцсетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров, — заявил Токаев в Алма-Ате. — От этого страдают простые граждане и интересы государства. Поэтому я уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране».

17 ноября, на следующий день после заявления Токаева, КНБ сообщил о разоблачении группы, планировавшей «захват власти» в стране; по данным спецслужбы, за ней стоит бывший банкир Мухтар Аблязов — один из самых активных критиков нынешней власти. Комитет также опубликовал видео, на котором несколько человек в небольшой комнате обсуждают «установку снайперов, подготовку легковоспламеняющихся материалов и гусеничной техники».

Конец транзита и смена конфигурации

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, проголосовав в Астане, ответил на вопросы журналистов о Кариме Масимове. «Я тоже жду окончания следствия и суда, что явилось причиной [январских событий] и кто за этим стоит. Очень трудно. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь, разве Иисус Христос рядом сидящего Иуду знал? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончания суда, и все мы, я думаю, узнаем истину», — сказал он.

Все, что происходит в Казахстане после январских событий, — либо последствия, либо попытка устранить последствия того кризиса, когда фактически политическая, силовая, социально-экономическая системы испытали серьезную встряску, говорит директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. «Высветилось большое количество проблем, страна даже была парализована в какой-то момент. Крупнейший город страны, Алма-Ата, был захвачен неизвестными и мародерами», — говорит она.

Кроме того, по словам эксперта, и сами выборы, и референдум об изменении Конституции, который прошел до этого, — это попытка поменять политическую конфигурацию в стране. «В этот раз Токаев шел на выборы с отсутствием приставки «преемник», «ставленник», «хранитель курса», как самостоятельный политик, который идет со своей программой государственного развития», — отмечает Чижова. Сейчас ситуация в Казахстане спокойная, но при этом остается много проблем, в первую очередь социально-экономических, которые предстоит решить Токаеву. «Тот же январский кризис начинался с внятных экономических причин», — напоминает она и добавляет, что, по ее мнению, скорее всего, на следующий год флагманской линией президентства Токаева станет борьба с коррупцией.