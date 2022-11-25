Глава Минтруда назвал размер индексации пенсий неработающих пенсионеров

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Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

Котяков напомнил, что 2022 году впервые была проведена промежуточная индексация пенсий, с 1 июня они выросли на 10%. «По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством [в январе и в июне], совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — уточнил глава Минтруда.

После индексации пенсии неработающим россиянам в июне средний размер выплаты вырос до 19 360 руб. После запланированного увеличения в 2023 году ее среднегодовой размер к концу года должен составить 21 862 руб.

О том, что пенсии неработающих пенсионеров запланировали проиндексировать на 4,8%, РБК писал со ссылкой на проект бюджета объединенного социального фонда России в сентябре. На 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете в Пенсионном фонде России составило чуть более 42 млн. Ожидается, что число пенсионеров в России будет снижаться, следует из материалов к проекту бюджета: к началу 2024 года, по прогнозу властей, их будет 40,7 млн человек (снижение на 1,3 млн). Среди них наиболее многочисленная группа — получатели страховой пенсии по старости — сократится почти на 1,5 млн человек, до 36,8 млн.

В конце августа депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, но правительство инициативу не поддержало, сообщали «Известия». Как пояснили в кабинете министров, реализация предлагаемых изменений приведет к росту дополнительных расходов, источники на погашение которых в законопроекте не определены.

Позже в Пенсионном фонде России заявили, что решение не оказало значительного влияния на экономическую ситуацию в стране. Возвращение индексации может привести к негативным последствиям: уменьшению выплат неработающим пенсионерам, а также дополнительным расходам из бюджета в размере 0,5 трлн руб.