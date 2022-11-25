Глава Минтруда назвал размер индексации пенсий неработающих пенсионеров

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 62,78 (+0,5) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 60,39 (-0,12) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Таможня сообщила о росте объема пресеченной контрабанды леса в восемь раз Общество, 12:26
Школу с детсадом и спорткластером в Москве построят по новым правилам Город, 12:18
Как финансовому директору сохранить работу в 2023 году Pro, 12:11
ГИБДД Москвы предупредила о сбоях при предварительной записи на экзамен Общество, 12:06
Рекордный ввод жилья: как льготная ипотека влияет на объемы строительства Национальные проекты, 12:05
Все о роботах-пылесосах: кому пригодятся и как выбрать подходящую модель Недвижимость, 12:00
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 11:59
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
После рекорда по COVID в Китае строят громадный карантинный центр. Видео Общество, 11:57
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн шестого игрового дня Спорт, 11:53
Закон о персональных данных ужесточился. Как выполнить его требования Pro, 11:52
Английским фанатам запретили приходить на матчи ЧМ в рыцарских костюмах Спорт, 11:49
Spectator сообщил о роли Китая в отказе США передать МиГ-29 Украине Политика, 11:49
Сотрудников парламента Киргизии эвакуировали из-за пожара Общество, 11:47
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 11:47
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Глава Минтруда назвал размер индексации пенсий неработающих пенсионеров

Министр труда Котяков: с 1 января 2023 года пенсии проиндексируют на 4,8%
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

Котяков напомнил, что 2022 году впервые была проведена промежуточная индексация пенсий, с 1 июня они выросли на 10%. «По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством [в январе и в июне], совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — уточнил глава Минтруда.

После индексации пенсии неработающим россиянам в июне средний размер выплаты вырос до 19 360 руб. После запланированного увеличения в 2023 году ее среднегодовой размер к концу года должен составить 21 862 руб.

О том, что пенсии неработающих пенсионеров запланировали проиндексировать на 4,8%, РБК писал со ссылкой на проект бюджета объединенного социального фонда России в сентябре. На 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете в Пенсионном фонде России составило чуть более 42 млн. Ожидается, что число пенсионеров в России будет снижаться, следует из материалов к проекту бюджета: к началу 2024 года, по прогнозу властей, их будет 40,7 млн человек (снижение на 1,3 млн). Среди них наиболее многочисленная группа — получатели страховой пенсии по старости — сократится почти на 1,5 млн человек, до 36,8 млн.

В конце августа депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, но правительство инициативу не поддержало, сообщали «Известия». Как пояснили в кабинете министров, реализация предлагаемых изменений приведет к росту дополнительных расходов, источники на погашение которых в законопроекте не определены.

Читайте на РБК Pro
«Подкормить» иммунитет: какая еда поможет защититься от болезней
Slack и Zoom убивают продуктивность: что с этим делать — Bloomberg
Круги на воде: лопнет ли пузырь Web 3.0 после краха криптобиржи FTX
Эмбарго ЕС: что будет с российскими нефтяными компаниями и акциями

Позже в Пенсионном фонде России заявили, что решение не оказало значительного влияния на экономическую ситуацию в стране. Возвращение индексации может привести к негативным последствиям: уменьшению выплат неработающим пенсионерам, а также дополнительным расходам из бюджета в размере 0,5 трлн руб.

Теги
пенсии индексация пенсии индексация Антон Котяков Минтруд
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Омбудсмены заявили о проблемах с расчетом пенсий беженцев с Украины
Общество
ПФР назвал негативные эффекты потенциальной индексации пенсий работающим
Экономика
Пенсионерам разрешат банкротиться бесплатно
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter