ПФР назвал негативные эффекты потенциальной индексации пенсий работающим

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
МИД Румынии выразил послу Венгрии неодобрение из-за шарфа Орбана Политика, 08:23
Каких товаров из Китая Россия стала закупать больше в 2022 году Экономика, 08:20
Премьер Косово отложил штрафы за сербские номера по просьбе США Политика, 08:16
Пентагон ускорил закупку оружия из-за истощения запасов поставками Киеву Политика, 08:13
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 08:05
Власти ЛНР сообщили об обстреле домов в Алчевске из HIMARS Политика, 08:01
Полковника Генштаба арестовали за взятку стиральной машиной от военкома Общество, 07:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 07:38
В Совфеде увидели у генсека НАТО риторику «больше смертей ради мира» Политика, 07:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Российский интерьерный и мебельный дизайн: 10 отечественных брендов РБК Стиль и МНИИД, 07:12
Познакомьтесь с Розалией. На ее концерты ходят Дэвид Бэкхем и Белла Хадид Life, 07:01
ПФР назвал негативные эффекты потенциальной индексации пенсий работающим Экономика, 07:00
Поставки нефти из России в Северную Европу снизились на 90% с февраля Бизнес, 06:53
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Экономика ,  
0 

ПФР назвал негативные эффекты потенциальной индексации пенсий работающим

Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам снизит уровень обеспечения неработающих и потребует допрасходов бюджета в размере 0,5 трлн руб., оценили в ПФР. Там напомнили, что пенсия для работающих пенсионеров — это льгота
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Отмена индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 2016 года не оказала значимого влияния на показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России. Об этом говорится в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, датированном концом октября (есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

ПФР неоднократно рассматривал вопрос о возможности возврата индексации страховых пенсий этой категории пенсионеров, следует из документа. Реализация инициативы повлечет за собой ряд негативных последствий, а именно:

  • Сокращение уровня пенсий неработающих граждан

Для них пенсия — единственный источник дохода. Индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим, предупредили в ПФР.

  • Дополнительные траты из бюджета в размере 0,5 трлн руб.

В условиях имеющихся финансовых ограничений восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета, передаваемых в ПФР в виде межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, следует из письма. «В связи с проведением с 1 июня 2022 года дополнительной индексации страховых пенсий на 10% объем дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на проведение индексации пенсий (с доиндексацией за прошлые периоды) работающих пенсионеров в 2022 году с учетом расходов на доставку составил бы 498,7 млрд руб.», — говорится в документе.

Читайте на РБК Pro
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
«Кризис преодолен». «Сбер» наконец отчитался: что это значит для банка

Льгота для пенсионеров

Целевое предназначение страховых пенсий — предоставление средств к существованию гражданину, который в силу нетрудоспособности, связанной в том числе со старостью и инвалидностью, не имеет возможности трудиться и утратил заработок, напоминают в ПФР. У работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому сам факт получения ими пенсий, по сути, является льготой. «Федеральный закон № 400-ФЗ содержит льготу по выплате страховых пенсий всем категориям работающих пенсионеров, несмотря на то что они продолжают получать заработок», — говорится в письме.

Такая льгота сохраняется в интересах граждан, подчеркивают в ПФР, однако параллельно действует ограничение по неосуществлению индексации в период оплачиваемой работы. «Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к ней являются компенсацией инфляционных издержек. Поскольку работающие пенсионеры имеют источник дохода для покрытия этих издержек в виде зарплаты, установленные им страховая пенсия и фиксированная выплата выплачиваются без учета индексации», — поясняется в документе.

В ПФР также напомнили, что при прекращении работы пенсионером происходит пересмотр размера его пенсии с учетом всех прошедших за период трудовой деятельности индексаций. РБК направил запрос в ПФР.

В третьем квартале 2022 года в России резко сократилось число работающих пенсионеров, писал РБК. По состоянию на 1 октября их количество составило 8,1 млн человек, снизившись на 413,6 тыс. по сравнению с показателем на 1 июля. Таким образом, их число достигло минимума с 2004 года. По мнению экспертов, причиной этого могла стать внеплановая индексация пенсий на 10% в июне, которая побудила часть работающих пенсионеров сменить статус. Если зарплата намного выше пенсии, то люди предпочитают зарплату, а если ненамного — то выбирают пенсию, отмечали специалисты.

Дополнительная индексация пенсий значительно усилила разрыв между средними выплатами для работающих и неработающих пенсионеров. Если по состоянию на 1 апреля 2022 года разница составляла 3,4 тыс. руб. (14,2 тыс. против 17,7 тыс. руб.), то по состоянию на 1 октября она достигла 4,6 тыс. руб. (14,7 тыс. против 19,4 тыс. руб.).

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
ПФР индексация пенсии пенсионеры пенсии работающих пенсионеров Пенсионный фонд
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Эксперты предложили создать резервный фонд пенсионной системы
Экономика
Число работающих пенсионеров в России снизилось до минимума за 18 лет
Экономика
Омбудсмены заявили о проблемах с расчетом пенсий беженцев с Украины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter