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ФАС согласовала сделку о продаже 70 ресторанов KFC российской компании

ФАС согласовала переход 70 ресторантов KFC российскому бизнесу

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство российской компании ООО «Смарт Сервис ЛТД» на приобретение бизнеса ресторанов быстрого питания KFC в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«После заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом «Rostic’s», права на который также передаются по сделке», — заявили в ФАС.

Ведомство отмечает, что в результате сделки ООО «Смарт Сервис ЛТД» получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов. По мнению ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания.

О том, что американская компания Yum! Brands, владевшая KFC, продаст рестораны ижевскому франчайзи ООО «Смарт Сервис ЛТД» стало известно в конце октября. По данным СПАРК, эта компания принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис», которая по франшизе управляла 41 заведением KFC.

Чуть позже «Ям Ресторантс Раша», которая управляла 70 ресторанами KFC в России, решила зарегистрировать товарный знак Rostic’s, бренды для последующей продажи под ними меню фастфуда и новый логотип с изображением курицы.

В марте Yum! Brands приостановила работу своих ресторанов в России и инвестиции в российский рынок в связи с началом военной спецоперации на Украине. В июле компания сообщила, что нашла покупателей на российский бизнес. 

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KFC продажа бизнеса ФАС
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