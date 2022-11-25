ФАС согласовала сделку о продаже 70 ресторанов KFC российской компании

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство российской компании ООО «Смарт Сервис ЛТД» на приобретение бизнеса ресторанов быстрого питания KFC в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«После заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом «Rostic’s», права на который также передаются по сделке», — заявили в ФАС.

Ведомство отмечает, что в результате сделки ООО «Смарт Сервис ЛТД» получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов. По мнению ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания.

О том, что американская компания Yum! Brands, владевшая KFC, продаст рестораны ижевскому франчайзи ООО «Смарт Сервис ЛТД» стало известно в конце октября. По данным СПАРК, эта компания принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис», которая по франшизе управляла 41 заведением KFC.

Чуть позже «Ям Ресторантс Раша», которая управляла 70 ресторанами KFC в России, решила зарегистрировать товарный знак Rostic’s, бренды для последующей продажи под ними меню фастфуда и новый логотип с изображением курицы.

В марте Yum! Brands приостановила работу своих ресторанов в России и инвестиции в российский рынок в связи с началом военной спецоперации на Украине. В июле компания сообщила, что нашла покупателей на российский бизнес.