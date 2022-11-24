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Военная операция на Украине ,  
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Байден заявил, что новый состав конгресса продолжит поддерживать Украину

Байден: в новом составе конгресса многие выступают за помощь Украине
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

В американском конгрессе по-прежнему достаточно тех, кто выступает за продолжение оказания помощи Украине, заявил президент Джо Байден, сообщает сайт Белого дома.

«Сейчас не время отворачиваться от Украины, совсем не время», — отметил президент США.

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы. Большинство в сенате, согласно предварительным результатам, сохраняют демократы, которые получили 50 мест из 100. За республиканцами 49 мест. В штате Джорджия еще нет результатов выборов в сенат, второй тур голосования там назначен на декабрь. Но даже если это кресло получит представитель Республиканской партии, большинство останется за демократами, так как при распределении голосов поровну решающий голос оставлен за вице-президентом США. Сейчас это член Демократической партии Камала Харрис.

В то же время Республиканская партия на промежуточных выборах в конгресс получила преимущество в палате представителей, заняв в ней 221 место из 435, а их противники получили 213. Сейчас конгресс контролируют демократы, а палата представителей нового созыва, где будут преобладать республиканцы, приступит к работе в январе.

Еще до опубликования результатов выборов CNN предупреждал, что если республиканцы победят в палате представителей на промежуточных выборах, то они могут пересмотреть политику США в отношении экономической помощи Украине. «Я думаю, что, когда люди будут сидеть в условиях рецессии, они не будут выписывать Украине карт-бланш», — пояснил республиканец Кевин Маккарти. Такую позицию разделяют не все члены Республиканской партии. Лидер меньшинства в сенате Митч Макконнелл пообещал, что республиканцы в сенате будут продолжать помогать Украине.

1 октября Байден подписал закон о дополнительной помощи Киеву на $12,35 млрд. Одобренный пакет включает, в частности, $4,5 млрд для фонда правительства и $3 млрд на вооружения, оборудование и другую военную поддержку. Россия неоднократно критиковала военную помощь Украине. Президент Владимир Путин указал, что таким образом Запад намерен «как можно дальше затянуть» конфликт.

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22 ноября США заявили, что выделят Украине $4,5 млрд в виде грантов в качестве прямой бюджетной поддержки. Выплаты начнутся в ближайшие недели и помогут, в частности, выплачивать зарплаты работникам больниц, государственным служащим и учителям.

Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, США с 24 января до 3 октября оказали Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь на сумму более чем $52 млрд.

Теги
Конгресс США Украина поддержка Джо Байден
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