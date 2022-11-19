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Выборы в США ,  
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Как выборы изменили расклад сил в конгрессе США. Инфографика

По итогам промежуточных выборов в США республиканцы получили большинство в палате представителей, а демократы — в сенате. Как менялся расклад сил в конгрессе и Белом доме с начала XXI века — в инфографике РБК

17 ноября стало известно, что республиканцы выигрывают выборы в палату представителей и получают необходимые 218 мест в нижней палате конгресса. По данным CNN, демократам уходят 210 мест, а на Аляске, в Калифорнии и Колорадо продолжается подсчет голосов.

13 ноября стало известно, что большинство в сенате США сохраняют демократы, получившие 50 мест. 49 — за республиканцами.

Результатов выборов в сенат еще нет в штате Джорджия, там назначен второй тур голосования, который пройдет в декабре. Но даже если это место получит представитель Республиканской партии, большинство останется за демократами, так как при распределении голосов поровну (всего в сенате 100 мест) решающий голос оставлен за вице-президентом США. Сейчас это член Демократической партии Камала Харрис.

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Теги
Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова
Выборы Сенат США палата представителей США демократы и республиканцы Конгресс США
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Ставка
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