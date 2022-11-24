Соловьев заявил о «травле» политолога из-за слов о Казахстане

Дмитрий Дробницкий (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Политолога Дмитрия Дробницкого, который назвал Казахстан «следующей проблемой» после Украины, начали «травить», сообщил ведущий Владимир Соловьев.

Дробницкий в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что в Казахстане «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине, а «русских там много».

Соловьев заявил, что ему не нравится излишне эмоциональная, по его мнению, реакция на слова политолога: Дробницкий после эфира получал угрозы, рассказал журналист. «Дмитрий Дробницкий высказал свое предположение в отношении того, что там в Казахстане. <...> У нас же свобода слова», — сказал телеведущий. Он отметил, что Дробницкий не состоит на государственной службе, а все официальные лица в России «всегда более чем уважительно говорят о Казахстане». «Надо всем чуть-чуть успокоиться», — считает Соловьев.

Заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко после слов Дробницкого сказал, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России. При этом он отметил, что слова эксперта не отражают официальную позицию Российской Федерации, хотя «наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не слушать и не смотреть допускающих «крайне неловкие» высказывания о Казахстане политологов. «Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля», — уточнил он.