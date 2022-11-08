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Турчак раскритиковал депутата, назвавшего военкора «американским шпионом»

Депутат Федоров ответил на критику Турчака из-за слов о военкоре Сладкове
Федоров назвал военкора Сладкова «шпионом США» из-за публикации о письме морпехов про ситуацию в Павловке. Турчак после этого предложил депутату отправиться на передовую спецоперации
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия», сенатор Андрей Турчак раскритиковал депутата Госдумы Евгения Федорова, который назвал военкора ВГТРК Александра Сладкова «американским шпионом» из-за публикации о письме морпехов про ситуацию в селе Павловка (ДНР).

Турчак назвал Сладкова «легендой военной журналистики» и указал, что никогда не слышал о поездках депутата Федорова на передовую спецоперации. «Зато в публичном пространстве Федоров горлопанит без умолку, да еще умудряется публиковать оскорбительные сообщения в адрес тех, кто постоянно находится на передовой», — написал Турчак в телеграм-канале.

Обращаясь к депутату, он заявил, что лучшим способом доказать любовь к родине будет взять автомат и отправиться на штурм Павловки. «Если страшно на штурм, что же — можно и картошку на полевой кухне чистить. Уверен, там тоже лишние руки пригодятся», — заявил Турчак.

6 ноября Сладков опубликовал пост, в котором заявил, что к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко обратились морпехи 155-й бригады. Военкор не привел полный текст письма, но заявил, что военные сообщили о тяжелой ситуации в Павловке и попросили главу региона обратиться к Минобороны для разбора ситуации.

Кожемяко позже опубликовал видео с морпехами из 155-й бригады, которые сообщили, что продолжают «давить противника, выполняя поставленную задачу». Один из них рассказал, что «дела в Павловке тяжелые», есть потери и раненые. В Минобороны указывали, что потери в бригаде «не превышают 1% боевого состава».

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров назвал публикацию Сладкова примером того, «как шпионы США организовали атаку на армию России». Он также разместил в своем канале опрос и в одном из предложенных вариантов для голосования предложил привлечь Сладкова к уголовной ответственности «за работу на врага».

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После критики Турчака Федоров заявил РБК, что у него нет никаких вопросов к патриотизму и профессионализму Сладкова, но, по его словам, была допущена «ситуация с фейком в отношении российской армии». «Информация, которая была подана, была опровергнута Министерством обороны позже. Фейковое письмо военнослужащих сильно ударило по армии, и такого рода ошибки недопустимы», — сказал депутат.

Он выразил мнение, что люди, не являющиеся военнослужащими, не должны быть источником информации о ситуации в зоне спецоперации. «Необходим именно военный корреспондент, то есть офицер, который работает на поле боя и предоставляет информацию», — считает он.

Федоров также сказал, что готов поехать на передовую, но для этого нужна цель. «Не считаю, что нужно ехать просто так, должна быть конкретика, которая даст конкретный результат в плане победы, укреплений вооруженных сил», — заявил он.

30 октября Минобороны сообщало о начале боев в районе Угледара. В ведомстве уточняли, что российские военные продвинулись в глубину обороны украинских войск более чем на 3 км и вышли к окраинам Павловки.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Военная операция на Украине Александр Турчак Евгений Федоров
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