Песков призвал Казахстан не слушать «неловкие» высказывания политологов

Песков: не нужно слушать и смотреть политологов, негативно высказывающихся про Казахстан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не слушать и не смотреть допускающих «крайне неловкие» высказывания политологов о Казахстане.

«Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля», — уточнил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Песков также отметил, что в России политологов, допускающих «крайне неловкие» высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем политологов в Казахстане, весьма критически относящихся к России. Представитель Кремля также добавил, что «просто не нужно их слушать и их смотреть».

Вопрос был задан в связи с высказыванием политолога Дмитрия Дробницкого, выступившего в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», который назвал Казахстан «следующей проблемой». По его мнению, там «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине. Он также отметил, что «русских там много».

Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко сказал, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России, сообщал Zakon.kz. При этом он отметил, что подобные заявления не отражают официальную позицию Российской Федерации, хотя «наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией».

Ранее Песков заявил, что Казахстан — важный партнер и союзник России.