Евродепутат увидел в резолюции о терроризме побуждение к войне с Россией

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Резолюция Европарламента о признании России «страной — спонсором терроризма», которая была принята на пленарной сессии, подталкивает ЕС к войне с Россией. Об этом заявил французский евродепутат Тьерри Мариани в своем твиттер-аккаунте.

«Голосуя на этой неделе по резолюции, определяющей Россию в качестве государства — спонсора терроризма, Европейский парламент преследует только коммуникационную цель. Инициаторы этой резолюции забывают, что интерес Франции — окончание войны в Украине», — написал Мариани.

23 ноября Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма. Решение носит рекомендательный характер, поскольку на данный момент в европейском законодательстве нет такого определения. В резолюции Россия обвиняется в военных преступлениях на Украине, ракетном обстреле энергетической инфраструктуры страны, а также в незаконном присоединении территорий, принадлежащих Украине.

США не готовы присоединиться к ЕС по решению о признании России страной — спонсором терроризма. 22 ноября посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак заявляла, что Россия не вписывается в рамки этого понятия, установленные американским законодательством. В начале сентября президент Джо Байден также отрицательно ответил на вопрос о том, следует ли США признать Россию государством — спонсором терроризма.

МИД России заявлял, что если США признают Россию государством — спонсором терроризма, то это послужит причиной для возможного разрыва дипломатических отношений с США. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, правительство к этому готово. «Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», — говорила она. Захарова отметила, что после разрыва дипотношений США рискуют «окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями».

Во Франции Тьерри Мариани стал фигурантом расследования о коррупции, сообщала газета Le Monde. Прокуратура Парижа начала расследование возможного злоупотребления влиянием в корыстных целях в связи с объединением «Франко-российский диалог», сопредседателем которого является Мариани.

«Франко-российский диалог» считает своей миссией «способствовать углублению стратегических отношений и привилегированного партнерства между Францией и Россией путем поощрения эффективного диалога на официальном уровне». Ассоциация была создана в 2004 году под патронажем бывшего тогда президентом Франции Жака Ширака и президента России Владимира Путина. По информации издания, подразделение парижской прокуратуры, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, начало два расследования о «Франко-российском диалоге», одно из которых направлено на Мариани.