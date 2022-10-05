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Литва отложила демонтаж советского мемориала после вмешательства ООН Политика, 14:52
Война санкций ,  
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Литва отложила демонтаж советского мемориала после вмешательства ООН

Литва отложила снос мемориала советским войнам после вмешательства правозащитников ООН
Решение о сносе мемориала на Антакальнисском кладбище было принято властями Вильнюса в начале июня. По данным литовского Минюста, снос отложили после вмешательства Комитета по правам человека ООН
Мемориальный ансамбль советским воинам Великой Отечественной войны на Антакальнисе
Мемориальный ансамбль советским воинам Великой Отечественной войны на Антакальнисе (Фото: wikipedia.org)

Власти Вильнюса после вмешательства Комитета по правам человека ООН отложили демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в честь погибших советских солдат. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской.

Она полагает, что Комитет по правам человека ООН выступил за остановку демонтажа мемориала, так как получил «вводящую в заблуждение информацию». «Литва является правовым государством, она с уважением относится к международным обязательствам, поэтому она обращается в комитет, представляя свои аргументы, и просит как можно скорее отменить решение по защите сноса памятника», — указала министр.

В заявлении Минюста подчеркивается, что на Антакальнисском кладбище демонтируют только скульптуры, могилы никто трогать не будет. «Кладбище будет очищено от реликта советской милитаристской идеологии, уберут часть мемориала — шесть стел, изображающих воинов оккупационной Советской армии», — сообщили в министерстве.

Также в Минюсте утверждают, что авторы жалобы в Комитет по правам человека ООН, которые назвали решение о сносе мемориала ущемлением прав нацменьшинств, изначально не обратились в литовские инстанции. «Мы считаем, что в Комитет по правам человека ООН обратились, манипулируя инструментами международной защиты прав человека, например пактом о гражданских и политических правах ООН от 1966 года и его факультативным протоколом, устанавливающим механизм подачи индивидуальных жалоб», — отметили в ведомстве.

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Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище был воздвигнут в 1951 году. Там захоронены более 3 тыс. солдат Красной армии, в том числе литовцев, погибших в 1944 году при освобождении Вильнюса. В 1984 году были установлены шесть гранитных стел — фигур, изображающих воинов различных родов войск.

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В июне этого года Департамент культурного наследия Литвы вывел стелы из-под режима охраны. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс тогда заявил, что после одобрения горсоветом процесс демонтажа займет около пары месяцев из-за других бюрократических нюансов. При этом мэр подчеркнул, что памятник не будут сносить «жестоким способом», его перенесут либо полностью, либо частями.

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В посольстве России в Литве снос мемориала назвали «кощунством». «Решение Вильнюсского самоуправления <...> иначе как кощунственным и варварским назвать нельзя», — заявило посольство в «Фейсбуке» (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией). По мнению диппредставительства, снос памятника «вписывается в курс здешних властей, который направлен на манипулирование историей Великой Отечественной войны».

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Литва памятник мемориал ООН снос памятника
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