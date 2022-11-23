В Евпатории и Севастополе объяснили «громкие звуки» и «хлопки» учениями

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Громкие звуки, которые услышали жители Севастополя, связаны с проведением учений, написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Вижу в тг-каналах сообщения о громких звуках. На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы», — сообщил он.

Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов также учениями объяснил «хлопки», которые слышны в городе.

«Сейчас в городе слышны хлопки. Прошу никого не волноваться. Идут плановые учения Росгвардии. Все спокойно, мы под надежной защитой», — заявил он в видеообращении, опубликованном на странице во «ВКонтакте».

Вечером 22 ноября Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе и атаке дронов. По его словам, были сбиты два беспилотника, атаку еще трех отразили над морем. В городе остановили движение морского пассажирского транспорта, объявила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Развожаев заявил, что беспилотники попытались атаковать Балаклавскую теплоэлектростанцию, но безуспешно, гражданские объекты не пострадали.

Телеграм-канал Mash также сообщал о предположительной работе ПВО над Евпаторией вечером 22 ноября. Лоскутов на своей странице во «ВКонтакте» попросил жителей города не выкладывать в соцсети фото и видео работы систем ПВО. «Погоня за секундным хайпом, лайками или еще чем-либо может обойтись неоправданно дорого. Прошу вас, будьте благоразумнее», — написал он.

29 октября беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, после чего Минобороны России сообщило, что в нападении были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников. Для их ликвидации использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. В организации удара Россия обвинила Украину и британских специалистов.

31 октября Минобороны нанесло удары по энергетической инфраструктуре Украины. Эти удары «отчасти» были ответом на теракт в Севастополе, говорил президент России Владимир Путин. Из-за атаки дронов Россия также приостанавливала участие в зерновой сделке.