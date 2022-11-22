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Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников

Губернатор Севастополя: целью атаки беспилотников была Балаклавская теплоэлектростанция
Губернатор Развожаев напомнил, что 22 ноября 2015 года Крым оказался обесточен после подрыва ЛЭП в Херсонской области. По мнению главы города, Украина попыталась приурочить нынешнюю атаку к событиям семилетней давности
Балаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС (Фото: Wikimedia Commons)

Целью атаки беспилотников на Севастополь 22 ноября была Балаклавская теплоэлектростанция (ТЭС), сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось», — написал глава города.

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В ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны несколько опор ЛЭП. Первый взрыв произошел 20 ноября, были повреждены две из четырех опор. Через два дня подорвали оставшиеся две, из-за чего прекратилась подача электроэнергии в Крым из Украины и полуостров оказался полностью обесточен.

2 декабря того же года состоялось открытие первой очереди энергомоста в Крым из Краснодарского края по дну Керченского пролива для обеспечения независимости полуострова от импорта энергии.

Он добавил, что на подлете к ТЭС сбили два дрона, атаку еще трех отразили над акваторией. В результате инцидентов не зафиксировали пожаров, повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших.

О работе ПВО в связи с атакой беспилотников Развожаев сообщил около 19:30 мск 22 ноября. В то же время в городе остановили движение морского пассажирского транспорта, но через час оно было возобновлено.

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Балаклавская ТЭС находится на восточной окраине Севастополя, рядом с мемориалом «Сапун-гора». 

Эта теплоэлектростанция уже подвергалась атаке дронов 27 октября. Тогда загорелся неработавший трансформатор, пожар оперативно потушили работники предприятия.

В ноябре власти Севастополя трижды сообщали о беспилотниках, пытавшихся атаковать город. Ранее дроны были сбиты 1 и 8 ноября. Самой крупной была атака по кораблям Черноморского флота в севастопольской бухте 29 октября — в ней участвовали более 15 дронов, в том числе автономные морские.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Севастополь беспилотники ТЭС Михаил Развожаев Балаклава
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