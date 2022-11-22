Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников
Целью атаки беспилотников на Севастополь 22 ноября была Балаклавская теплоэлектростанция (ТЭС), сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось», — написал глава города.
В ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны несколько опор ЛЭП. Первый взрыв произошел 20 ноября, были повреждены две из четырех опор. Через два дня подорвали оставшиеся две, из-за чего прекратилась подача электроэнергии в Крым из Украины и полуостров оказался полностью обесточен.
2 декабря того же года состоялось открытие первой очереди энергомоста в Крым из Краснодарского края по дну Керченского пролива для обеспечения независимости полуострова от импорта энергии.
Он добавил, что на подлете к ТЭС сбили два дрона, атаку еще трех отразили над акваторией. В результате инцидентов не зафиксировали пожаров, повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших.
О работе ПВО в связи с атакой беспилотников Развожаев сообщил около 19:30 мск 22 ноября. В то же время в городе остановили движение морского пассажирского транспорта, но через час оно было возобновлено.
Балаклавская ТЭС находится на восточной окраине Севастополя, рядом с мемориалом «Сапун-гора».
Эта теплоэлектростанция уже подвергалась атаке дронов 27 октября. Тогда загорелся неработавший трансформатор, пожар оперативно потушили работники предприятия.
В ноябре власти Севастополя трижды сообщали о беспилотниках, пытавшихся атаковать город. Ранее дроны были сбиты 1 и 8 ноября. Самой крупной была атака по кораблям Черноморского флота в севастопольской бухте 29 октября — в ней участвовали более 15 дронов, в том числе автономные морские.