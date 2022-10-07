Минск заявил о возможности выставить 500 тыс. подготовленных резервистов

Белоруссия постоянно проводит работу с военнослужащими запаса, вооруженные силы страны могут пополнить около полумиллиона подготовленных военных, заявил Виктор Хренин

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Белоруссия способна при необходимости набрать в вооруженные силы 500 тыс. подготовленных резервистов, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Его ответы на вопросы журналистов опубликованы в телеграм-канале Минобороны Белоруссии.

По словам Хренина, за последние 20 лет через мобилизационные сборы, которые проводятся постоянно, прошли 130 тыс. человек.

«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», — приводит ведомство ответ министра.

Он уточнил, что в Белоруссии нет необходимости создавать контрактную армию, поскольку 60% военнослужащих уже контрактники.

Министр анонсировал поступление в войска новых вооружений — это ракетные комплексы «Искандер», системы ПВО С-400 и новые боевые беспилотные комплексы.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.



По словам Лукашенко, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии».

Анализируя ход частичной мобилизации в России Лукашенко сказал, что военкоматам Белоруссии следует после завершения уборочной кампании «аккуратненько призвать в районе людей» и проверить списки с документами. «Это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок», — сказал Лукашенко.



Президент Белоруссии призвал провести проверку «без всякого гвалта, без шума» на случай, если кто-то умер, переехал или получил травму. Он заверил, что такие действия «никакого отношения к мобилизации» иметь не будут, поскольку проверка проводилась и раньше.