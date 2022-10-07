Минск заявил о возможности выставить 500 тыс. подготовленных резервистов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 16:10
Курс биткоина упал после выхода данных по безработице в США Крипто, 17:49
Лукашенко проехал на автомобиле Aurus перед саммитом стран СНГ Авто, 17:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:47
Захарова назвала причину поддержки Западом темы ядерного противостояния Политика, 17:41
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 17:33
Чухрай сообщил о переносе премии «Ника» на следующий год Общество, 17:31
Стали известны все финалисты чемпионата России по боксу Спорт, 17:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Аналитики заявили о рекордном приросте контента в «Телеграме» на фоне СВО Технологии и медиа, 17:17
Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира в Тунисе Спорт, 17:17
Главу села признали в праве выдавать повестки о мобилизации Политика, 17:15
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 17:10
В России заработали каникулы по автокредитам для мобилизованных. Разбор Авто, 17:04
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 17:04
Лидер «Новых людей» назвал военкомов «вышедшими из леса людьми» Политика, 16:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Минск заявил о возможности выставить 500 тыс. подготовленных резервистов

Минобороны Белоруссии: при необходимости можно набрать 500 тыс. подготовленных резервистов
Белоруссия постоянно проводит работу с военнослужащими запаса, вооруженные силы страны могут пополнить около полумиллиона подготовленных военных, заявил Виктор Хренин
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Белоруссия способна при необходимости набрать в вооруженные силы 500 тыс. подготовленных резервистов, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Его ответы на вопросы журналистов опубликованы в телеграм-канале Минобороны Белоруссии.

По словам Хренина, за последние 20 лет через мобилизационные сборы, которые проводятся постоянно, прошли 130 тыс. человек.

«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», — приводит ведомство ответ министра.

Он уточнил, что в Белоруссии нет необходимости создавать контрактную армию, поскольку 60% военнослужащих уже контрактники.

Министр анонсировал поступление в войска новых вооружений — это ракетные комплексы «Искандер», системы ПВО С-400 и новые боевые беспилотные комплексы.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.

По словам Лукашенко, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии».

Читайте на РБК Pro
Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше

Анализируя ход частичной мобилизации в России Лукашенко сказал, что военкоматам Белоруссии следует после завершения уборочной кампании «аккуратненько призвать в районе людей» и проверить списки с документами. «Это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал провести проверку «без всякого гвалта, без шума» на случай, если кто-то умер, переехал или получил травму. Он заверил, что такие действия «никакого отношения к мобилизации» иметь не будут, поскольку проверка проводилась и раньше.

Теги
мобилизация Белоруссия призыв резервисты
Материалы по теме
Лукашенко рассказал, как Минск участвует в военной операции на Украине
Политика
Лукашенко заявил, что Украина стянула к границе до 15 тыс. военных
Политика
Лукашенко запретил рост цен в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter