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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о ликвидации трех групп украинских диверсантов в ДНР

Минобороны: на южно-донецком направлении уничтожены три группы диверсантов ВСУ

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Российские военные ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка в ДНР, заявили в Минобороны России.

«На южно-донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Павловка — село южнее Угледара, приблизительно в 50 км от Донецка. Водяное — село в Ясиноватском районе ДНР, расположенное к югу от Авдеевки.

Павловка перешла под контроль России 14 ноября. Как указывал врио главы ДНР Денис Пушилин, теперь российские войска смогут продвигаться к Угледару, а контроль над ним позволит «отодвинуть противника» в том числе от Донецка. 21 ноября российские военные сорвали попытку ВСУ провести контратаку на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, украинские военные хотели «восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка». 22 ноября Минобороны сообщило, что ведет наступление на донецком направлении.

И российская, и украинская стороны считают бои, идущие в Донбассе, непростыми. Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября назвал «адом» ситуацию на этом направлении. Пушилин 19 ноября говорил, что на фронтах в ДНР есть «положительные» изменения, хотя продвижение идет не так быстро, как хотелось бы.

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