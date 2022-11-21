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Молдавия получит €100 млн на борьбу с энергетическим кризисом

Майя Санду заявила об остром энергетическом кризисе в Молдавии
Дрепкауцы, Молдавия
Дрепкауцы, Молдавия (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Молдавия получит международную финансовую помощь в €100 млн, значительная часть этих средств предназначена для борьбы с энергетическим кризисом. Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон на третьем заседании платформы финансовой поддержки Молдавии в Париже, передает Reuters.

Президент страны Майя Санду на этом мероприятии заявила, что жителям страны необходимо готовиться к суровой зиме, поскольку Молдавия столкнулась с острым энергетическим кризисом. Она поблагодарила доноров за помощь, которая в этом году уже помогла Кишиневу «усилить энергетическую устойчивость», пишет RFI.

В опубликованной в преддверии конференции колонке для издания Politico Санду написала: «Наследие почти полной зависимости от России в отношении газа и электричества, а также неспособность сменявших друг друга правительств диверсифицировать поставки угрожают нашему экономическому выживанию». По словам президента, уязвимость Молдавии может ослабить устойчивость соседней Украины и стабильность на остальном континенте.

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин выделит Кишиневу около €30 млн. «Мы не оставим Молдову одну в холоде, в темноте, в надвигающейся рецессии», — пообещала министр (цитата по Reuters).

«Газпром» в октябре на треть сократил поставки газа в Молдавию. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка», а также нарушением сроков оплаты за уже поставленный Молдавии газ.

«Газпром» предупредил, что в случае, если Кишинев не выполнит свои обязательства по оплате газа, компания имеет право прекратить поставки. После этого Молдавия пригрозила санкциями в отношении «Газпрома» и подачей на компанию в суд.

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15 ноября в Молдавии отключилось электричество в связи со взрывами на Украине. Вице-премьер Андрей Спыну пояснил, что проблемы возникли из-за того, что после ударов по Украине автоматически отключилась одна из линий передачи, по которой электричество поступало в страну.

Теги
Персоны
Молдавия Германия Эмманюэль Макрон Майя Санду Франция

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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