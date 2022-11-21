С севера Сирии по турецкому Каркамышу выпустили пять ракет, одна попала в школу

Турецкий город попал под обстрел со стороны Сирии

В турецком Каркамыше (провинция Газиантеп) упали пять ракет, выпущенных с северной части Сирии, сообщает CNN Turk со ссылкой на губернатора региона Давута Гюля.

Они попали в школу и грузовик, повреждения получили дома и сады. По данным губернатора, погибли два человека, шестеро получили ранения.

Как сообщает Haberturk, ракеты выпущены силами курдских Отрядов народной самообоны (YPG/PKK), которых Турция считает террористическими.

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