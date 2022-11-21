Путин обвинил западные страны в дисбалансе на рынке продовольствия

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Непрофессиональная политика западных стран привела к дисбалансу на мировом рынке продовольствии, заявил президент Владимир Путин, который принял участие в запуске птицефабрики в Тюменской области. Полная расшифровка выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

«Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела без всякого преувеличения авантюрная, непрофессиональная политика некоторых западных стран», — сказал президент России.

Глава государства указал, что важно создать собственный селекционно-генетический резерв и в животноводстве, и в птицеводстве. В условиях санкционного давления и глобальных продовольственных вызовов «эти задачи становятся еще более актуальными». Путин отметил, что животноводы и птицеводы России экспортируют свою продукцию в более чем 110 стран.

В октябре Путин продлил санкции 2014 года, введенные в ответ на ограничения из-за присоединения Крыма. Тогда был введен частичный запрет на ввоз продовольствия и сырья, в частности говядины, свинины, мяса птицы, морепродуктов и рыбы.

Ранее Россельхознадзор зафиксировал увеличение объемов экспорта российского продовольствия. Об этом в интервью РБК заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Он также высказал мнение, что санкции могут открыть для российского агропромышленного комплекса новые возможности.