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Путин обвинил западные страны в дисбалансе на рынке продовольствия

Путин заявил, что политика Запада привела к дисбалансу на мировом рынке продовольствия
Фото: Andrea DiCenzo / Getty Images
Фото: Andrea DiCenzo / Getty Images

Непрофессиональная политика западных стран привела к дисбалансу на мировом рынке продовольствии, заявил президент Владимир Путин, который принял участие в запуске птицефабрики в Тюменской области. Полная расшифровка выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

«Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела без всякого преувеличения авантюрная, непрофессиональная политика некоторых западных стран», — сказал президент России.

Глава государства указал, что важно создать собственный селекционно-генетический резерв и в животноводстве, и в птицеводстве. В условиях санкционного давления и глобальных продовольственных вызовов «эти задачи становятся еще более актуальными». Путин отметил, что животноводы и птицеводы России экспортируют свою продукцию в более чем 110 стран.

В октябре Путин продлил санкции 2014 года, введенные в ответ на ограничения из-за присоединения Крыма. Тогда был введен частичный запрет на ввоз продовольствия и сырья, в частности говядины, свинины, мяса птицы, морепродуктов и рыбы.

Ранее Россельхознадзор зафиксировал увеличение объемов экспорта российского продовольствия. Об этом в интервью РБК заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Он также высказал мнение, что санкции могут открыть для российского агропромышленного комплекса новые возможности.

Теги
Персоны
Владимир Путин санкции животноводство птицеводство

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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