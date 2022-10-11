Владимир Путин продлил действие российских контрмер до 31 декабря 2023 года

Путин продлил продэмбарго на 2023 год

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Президент Владимир Путин продлил срок действия специальных экономических мер до 31 декабря 2023 года. Решение затрагивает введенное в 2014 году продовольственное эмбарго. Оно стало ответом на санкции Запада.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

С 2014 года продовольственное эмбарго неоднократно продлевалось.

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