Путин продлил продэмбарго на 2023 год
Владимир Путин продлил действие российских контрмер до 31 декабря 2023 года
Президент Владимир Путин продлил срок действия специальных экономических мер до 31 декабря 2023 года. Решение затрагивает введенное в 2014 году продовольственное эмбарго. Оно стало ответом на санкции Запада.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
С 2014 года продовольственное эмбарго неоднократно продлевалось.
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