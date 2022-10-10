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Белоруссия приостановила экспорт мяса курицы и молочной продукции
«Коммерсантъ»: Белоруссия приостановила экспорт мяса курицы и молочной продукции в Россию
Птицефабрика «Рассвет» в Гомельском районе Белоруссии
Власти Белоруссии решили приостановить выдачу ветеринарных сертификатов на экспорт для некоторых местных производителей мясо-молочного сектора, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики от 5 октября.
Такое решение объясняют необходимостью насыщения внутреннего рынка продукцией. Запрет на вывоз совпал с заморозкой с 5 октября в республике цен на продукты питания.
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