Путин потребовал запустить новую систему поддержки семей с детьми

Президент Путин: единое пособие для нуждающихся семей нужно запустить в 2023 году

С 2023 года в России появится новое единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«С 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет. <...> Оформление и получение единого пособия должны быть максимально понятными, простыми, удобными для граждан», — сказал Путин.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что новое пособие будет представлять собой ежемесячную выплату «в связи с рождением и воспитанием ребенка» и будет объединять «семь действующих сегодня мер поддержки».

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на выплату этого пособия «с 2023 года будет тратиться 1 трлн 691 млрд руб., из которых 1 трлн 430 млрд ‒ это федеральный бюджет». По словам Голиковой, благодаря этому «в прошлое уйдут пособия, которые еще остались со старых времен и которые составляли цифру в некоторых регионах страны 100‒150 руб.»

На совещании Путин также заявил, что в стране до 2026 года продлевают программу материнского капитала. По словам Котякова, в будущем году размер выплаты на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тыс. руб., на второго — почти 780 тыс. руб.