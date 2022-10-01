Мишустин продлил программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Программа поддержки многодетных семей, предусматривающая выплату в размере 450 тыс. руб. для погашения ипотеки, продлена на 2023 год, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства.

«Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года», — сказано в сообщении.

В два следующие года на эти выплаты из федерального бюджета выделят 90 млрд руб., уточнили в правительстве.

Федеральный закон о продлении данной программы президент Владимир Путин подписал еще в июле этого года. Распоряжением Мишустина были внесены изменения в «Положение о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Оно определяет порядок реализации указанных мер.

Оператором программы является «Дом.РФ». С августа этого года подать заявку в компанию на получение данной субсидии многодетные семьи могут через портал «Госуслуги». Ранее сделать это было можно только при личном обращении в банк-кредитор, который передавал заявку в «Дом.РФ».