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Дума приняла закон о едином пособии для малообеспеченных семей с детьми

Государственная Дума приняла закон о едином пособии для малообеспеченных семей с детьми
На новое пособие смогут претендовать семьи, в которых уровень дохода ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В среднем выплаты составят от 7 до 14 тыс. руб., сообщало Минтруда
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Госдума сразу в двух чтениях одобрила закон об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. <...> На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн руб.», — сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

Претендовать на получение пособия будут семьи, в которых уровень дохода ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека, уточнили в Думе.

8 ноября президент Владимир Путин провел совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми, на котором анонсировал запуск единого пособия с 1 января. На совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков указал, что новое пособие будет объединять семь ранее действовавших мер поддержки. Это в том числе:

  • ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;
  • пособие по уходу за ребенком в связи с материнством;
  • ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет:
  • ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет и др.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточняла, что из выделенных на данное пособие средств 1,430 трлн руб. будут предоставлены федеральным бюджетом. Благодаря этому «в прошлое уйдут пособия, которые еще остались со старых времен и которые составляли цифру в некоторых регионах страны 100‒150 руб.», пообещала Голикова.

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В Минтруде указывали, что размер выплат будет составлять 50, 75 или 100% регионального ПМ, то есть средний размер пособия на одного ребенка по стране составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. руб. в зависимости от нуждаемости семьи. Беременные женщины также смогут рассчитывать на выплаты в рамках этой градации, выплаты им в среднем по России увеличатся до 15,7 тыс. руб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Госдума Детское пособие поддержка
Вклад «Стабильный»
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