Токаев счел, что Казахстан должен проводить многовекторную политику

В экономику Казахстана привлечено более $300 млрд, а на рынке работают крупные транснациональные компании, поэтому страна должна проводить многовекторную внешнюю политику и подчиняется уставу ООН, заявил Токаев

Фото: Пресс-служба президента Казахстана / ТАСС

Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев после голосования на выборах главы государства, передает «Казинформ».

«Казахстан, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику привлечено более $300 млрд, что на нашем рынке работают крупные транснациональные компании, обязан проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — сказал он.

Он заверил, что Казахстан подчиняется уставу ООН и ведет мирную внешнюю политику.

В предвыборной платформе нынешнего главы государства говорится, что будет продолжен внешнеполитический курс, нацеленный на защиту национальных интересов, укрепление взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами.

Ранее, 11 ноября, Токаев заявил, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех стран и считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.

О приверженности Астаны принципам суверенитета и территориальной целостности государств, основанным на международном праве, лидер Казахстана говорил неоднократно. В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он заявил о непризнании независимости ДНР и ЛНР, которые, по его мнению, являются «квазигосударственными территориями».

Президента Казахстана указал на противоречие между двумя основополагающими принципами ООН — правом наций на самоопределение и территориальной целостностью государств. «Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств», — считает глава государства.

Токаев подчеркнул, что по той же причине Казахстан не признает независимость Тайваня, Косово, Южной Осетии и Абхазии.