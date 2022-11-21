Ozon откроет офис в Китае

Российский интернет-ретейлер Ozon планирует открытие своего представительства в Китае. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

«Ozon Global открывает представительство в китайском городе Шэньчжэне <...>. Офис маркетплейса в КНР возглавит Саймон Хуан, имеющий опыт работы в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае», — пишет издание.

В компании надеются, что открытие китайского офиса позволит местным продавцам увеличить объем трансграничной торговли с Россией и расширить ассортимент на онлайн-площадке. Сейчас доля заказов из Китая на Ozon Global достигает 90%. Покупатели заказывают в основном электронику, мелкую технику и одежду.

По словам Хуана, маркетплейс привлечь более 100 тыс. продавцов из Китая и увеличить оборот товаров из этой страны в десять раз к 2024 году. Для сравнения, сейчас в Ozon Global работают 10 тыс. продавцов.

Как объяснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, компания решила увеличить сотрудничество с Китаем из-за прогнозируемого роста спроса на китайскую технику и электронику ввиду сложностей с импортом европейской продукции.

Как отметил Бурмистров, в нынешних условиях крупнейшие онлайн-маркетплейсы пытаются конкурировать между собой за счет расширения ассортимента эксклюзивной продукции. В качестве другого примера он привел «Яндекс.Маркет», который начал продажу мебели, текстиля и товаров для дома от поставщиков, которые ранее работали с IKEA.

В начале марта IKEA приостановила работу в России и Белоруссии, объяснив свое решение сбоями в логистике из-за военных действий на Украине. 15 июня компания объявила, что сократит бизнес в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Одновременно компания объявила распродажу товаров со своих складов в России. Ozon в середине ноября начал продавать товары ушедшего из России бренда H&M.