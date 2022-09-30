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ФАС проверит «Яндекс» и Ozon после сообщений о росте цен на снаряжение

ФАС запросила у Wildberries и Ozon данные о ценах на снаряжение после жалоб на рост цен
Служба начала проверять маркетплейсы, а также «Военторг» и «Спортмастер» после жалоб на резкое подорожание товаров, популярных у получивших повестку в рамках частичной мобилизации
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ФАС запросила у маркетплейсов «Яндекс», Ozon и Wildberries информацию об отпускных ценах и о динамике объемов продаж армейской экипировки, говорится в сообщении службы. Также ведомство интересуют другая «продукция армейского назначения».

Службе необходимы данные о ценах и продажах в августе—сентябре «для всестороннего изучения ситуации».

Ранее ФАС также сообщила о проверке сетей «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI. У них запросили данные о динамике отпускных и закупочных цен.

«При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики», — предупреждали в ФАС.

В Ozon сообщили РБК, что получили обращение ФАС и анализируют цены на армейскую экипировку. «Надо понимать, что ценообразование на маркетплейсе Ozon всегда остается за продавцами — их более 150 тысяч. Они самостоятельно определяют ту цену, по которой готовы продавать товары», — пояснили в компании.

ФАС проверит «Военторг» и «Спортмастер» из-за роста цен на обмундирование
Экономика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Антимонопольная служба также поручила своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение, в том числе на спальные мешки, термобелье, трекинговую обувь, походные аксессуары.

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Проверки начались после того, как в ФАС обратились граждане с жалобами на рост цен на товары, которые популярны у получивших повестку в рамках частичной мобилизации, об этом сообщала служба. Обращение также направлял депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский, который, кроме роста цен на указанные товары, также упоминал подорожание медикаментов.

После начала частичной мобилизации многие регионы сообщили, что закупят дополнительное снаряжение для мобилизованных, в том числе спальники, коврики, перчатки, дождевики, фонарики, обувь. В числе регионов, которые отчитались о закупках, — Нижегородская, Тюменская, Московская области, Чувашия. Глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что все регионы сталкиваются с дефицитом экипировочного снаряжения из-за резко возросшего спроса.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
ФАС «Яндекс.Маркет» Ozon Wildberries рост цен частичная мобилизация
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